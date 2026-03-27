この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきたタイジュ氏が、エポスゴールドカードの特典である「選べるポイントアップショップ」の最適解と、公共料金支払いの裏事情について解説している。

動画ではまず、「選べるポイントアップショップ」の概要を説明。対象となる店舗やサービスから3つを登録すると、その支払いで得られるポイントが最大3倍になるという、エポスゴールドカード以上の特権だ。タイジュ氏は自身が実際に登録しているショップとして、「@nifty」「福岡市水道料金」「九州電力」の3つを公開し、インターネット通信費や公共料金といった、毎月必ず発生する固定費を中心に設定していると明かした。

中でも公共料金を選択している理由について、近年多くのクレジットカードで「ポイント還元率が低下、悪化する」傾向にあると指摘する。例えば、通常1%還元のカードであっても、公共料金の支払い時は0.2%～0.5%にまで下がるケースが多いという。しかし、エポスゴールドカードでこれらをポイントアップ対象に設定すれば、還元率を最大1.5%まで引き上げられる。そのため、「公共料金を支払う時に一番お得にポイント還元を受け取ることができる」と独自の視点を提示した。

一方で、転職などで電車通勤になった場合は、定期券代の支払いが大きくなるため、鉄道会社を登録するなど、「生活のスタイルとか様式が変わった時には変更する可能性もある」と語る。日々変化する還元率のルールを把握し、自身の固定費の割合と照らし合わせることが、効率的なポイント獲得への近道であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

01:52

ポイントが最大3倍に「選べるポイントアップショップ」とは
03:02

マニアがガチで選ぶ3つの登録ショップを公開
05:00

クレジットカードの公共料金支払いは還元率が悪化する？
06:16

公共料金で1.5%還元！エポスゴールドが最強の理由
07:05

生活スタイルに合わせて賢くショップを入れ替えるコツ

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