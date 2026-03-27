藤井風、アルバム初回盤収録作品『Pre: Prema』配信決定！新曲「It’s Alright」はショート尺が配信スタート
藤井 風が、4月3日13時に『Pre: Prema（読み：プリプレマ）』を配信リリースすることが決定。併せて、ジャケットも公開された。
■『Pre: Prema』には全7曲収録
『Pre: Prema』は、2025年9月にリリースした全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』の初回盤に収録されている作品。前作アルバム『LOVE ALL SERVE ALL』リリース後からこれまでに発表された6曲（全世界でストリーミング累計3.5億回再生されている「満ちてゆく」やプロデューサーにA.G. Cookを迎え制作された「花」「Feelin’ Go(o)d」など）に新曲「It’s Alright」を加えている。
その中から、「It’s Alright」のTikTokやInstagramなどでのショート尺（スニペット）配信を開始。日本の伝統的な和楽器（長唄や篠笛、尺八）の要素と、ヒップホップ・ソウル・R&Bといったブラックミュージックの要素が融合した楽曲となっていて、サウンドプロデュースはYaffleが担当した。
メイン：『Pre: Prema』ジャケット写真
■『Pre: Prema』トラックリスト
1. grace
2. Feelin’ Go(o)d
3. Workin’ Hard
4. It’s Alright
5. 花
6. 満ちてゆく
7. 真っ白
■リリース情報
2026.04.03 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Pre: Prema』
■関連リンク
藤井 風 OFFICIAL SITE
https://fujiikaze.com/