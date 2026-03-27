高校ラグビー春の日本一を決める選抜大会も２回戦。３月２６日には８試合が行われてベスト８が出そろいました。

大分東明ｖｓ茗溪学園 実力校同士の対戦は予想どおりの大熱戦に

九州大会・準優勝の大分東明（大分）と関東の厳しい出場権争いを勝ち抜いた茗溪学園（茨城）の対戦。ともに１回戦を快勝した両チームの試合は予想どおりの大熱戦となります。

先手を取ったのは大分東明。序盤からＬＯ・山下哲平選手、ＦＬ・ナクルィランギ・サケナサ選手といった大型選手を中心に、ＦＷで圧力をかけて茗溪学園を押し込んでいくと、前半７分にＦＷ陣の執拗な連続攻撃からサケナサ選手がトライ。５点をリードします。

一方の茗溪学園も反撃します。１３分には、茗溪学園らしいグラウンドを広く使いながら巧みにスペースをついていく攻撃からＷＴＢ・太田一颯選手がトライエリアの左隅に飛び込んで５対５の同点に追いつきます。

しかし大分東明は慌てません。再びＦＷで圧力をかけた後、長身選手がしっかりとラインアウトでボールを確保して茗溪陣内深くまで攻め込んでいくと、前半終了間際の３０分には密集サイドを執拗についていく攻撃からサケナサ選手がこの日２本目のトライ。１０対５と再びリードを奪います。

トライラインを背にしながら、１０分以上も大分東明の攻撃をしのいだ茗溪でしたが、ハーフタイムまであとわずかな時間帯を守り切れませんでした。

粘る茗溪学園を振り切り大分東明がベスト８進出

サイドの変わった後半も序盤は大分東明ペース。茗溪学園を自陣の２２ｍライン内側に押し込んで攻撃を継続していきます。そして後半１０分、トライラインまで５ｍのチャンスをつくると、ラインアウトからモールをＢＫ陣も加わって押し込んでトライ。１５対５と茗溪学園を突き放しました。

なかなかボールが握れず苦しい時間が続いた茗溪学園。それでも差は１０点、直後のキックオフから気迫を前面に大分東明陣内深くまで攻め込んでいきます。そして１４分、ラインアウトから鮮やかなサインプレーをきめて、ＬＯ・熊谷響志郎選手がトライ。１５対１０とワンチャンスで逆転可能な５点差まで詰め寄りました。

残り時間は１５分以上、ＦＷで圧力をかけて時間をかけながら敵陣で試合を進めようとする大分東明と、逆転を狙って果敢な攻撃を仕掛ける茗溪学園、両チームの息詰まる攻防が続きます。

２５分過ぎからは、茗溪学園が大分東明陣内２２ｍライン付近まで攻め込みますが、最後まで大分東明のディフェンスはくずれませんでした。最後は大分東明の激しいタックルに茗溪学園の攻撃が乱れてノーサイド。大分東明が激戦を制してベスト８進出です。

国学院栃木と佐賀工がともに近畿の実力校に勝利しベスト８に

そのほかの試合、関東と近畿の実力校が激突した国学院栃木（栃木）と常翔学園（大阪）の対戦は、国学院栃木が開始１０分に先制のトライを奪うと、１８分にも連続してラックを支配して素早くボールを動かしていく展開から、ＣＴＢ・齋藤元選手がトライ。前後半あわせて５つのトライを奪って２７対７で、常翔学園に勝利しました。

佐賀工（佐賀）と報徳学園（兵庫）の九州と近畿の強豪対決も同様の展開、前半から報徳学園を圧倒した佐賀工が５トライを奪って、近畿の実力校に２９対５で快勝しています。

２回戦の結果と準々決勝組み合わせ

２回戦の結果は以下のとおり、近畿勢では大阪桐蔭（大阪）と東海大大阪仰星（大阪）、京都工学院（京都）の３校が準々決勝進出。九州勢は東福岡（福岡）と大分東明（大分）、佐賀工（佐賀）の３校、関東からは大会連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）と国学院栃木（栃木）の２校が、ベスト８進出を果たしています。

【２回戦結果（３月２６日）】

東福岡（福岡） ４９－７ 御所実（奈良）

大阪桐蔭（大阪） ４０－７ 松山聖陵（愛媛）

大分東明（大分） １５－１０ 茗溪学園（茨城）

京都工学院（京都） ４５－７ 尾道（広島）

国学院栃木（栃木） ２７―７ 常翔学園（大阪）

桐蔭学園（神奈川） ４０－１２ 秋田工（秋田）

佐賀工（佐賀） ２９－５ 報徳学園（兵庫）

東海大大阪仰星（大阪） ６６－５ 石見智翠館（島根）

ベスト８進出校決定後、再抽選が行われた準々決勝の組み合わせ以下のとおり。

国学院栃木と佐賀工は３年連続の激突、第４試合では大阪勢同士が対戦します。

【準々決勝組合せ（３月２８日）】

国学院栃木（栃木） 対 佐賀工（佐賀） 午前１０時半キックオフ

桐蔭学園（神奈川） 対 京都工学院（京都） 午前１１時５０分キックオフ

東福岡（福岡） 対 大分東明（大分） 午後１時１０分キックオフ

大阪桐蔭（大阪） 対 東海大大阪仰星（大阪） 午後２時半キックオフ