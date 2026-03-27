プロ野球2026開幕 セイバーメトリクスが導き出す「優勝チーム」はここだ!【パ・リーグ編】

統計データを客観的に分析ソフトバンクの連覇なるか?日ハムが悲願達成か?

ＷＢＣの熱狂が過ぎ去り、ついに’26年のプロ野球レギュラーシーズンが開幕。

毎年、この時期にはテレビや新聞でさまざまな野球評論家が順位予想を繰り広げるが、FRIDAYはそれらとは異なるアプローチを取ることにした。野球のプレー結果を統計学的に分析し、選手の能力や貢献度を客観的に評価する「セイバーメトリクス」の手法を用い、主観を排除した″科学的な成績予想″をもとに、ペナントレースを占うのだ。

具体的には、データの運用などを行う株式会社『ＤＥＬＴＡ』に協力を仰ぎ、過去３シーズンの各球団の情報を徹底的に分析。そこから導き出された「ＷＡＲ（Ｗｉｎｓ Ａｂｏｖｅ Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）」という指標から、各チームの予想勝敗数を算出する。『ＤＥＬＴＡ』のアナリスト・宮下博志氏が話す。

「ＷＡＲとは、『一人の選手が、控え選手と比較してチームの勝敗をどれだけ増やしたか』を表す数字です。たとえば、ワールドシリーズ連覇を果たした昨季のドジャースの大谷翔平（31）が記録したＷＡＲは9.4。たった一人でドジャースに9〜10の勝ち星を上積みしたことになります。

こうした各個人のＷＡＲを合計したものに、ベースの47勝を足し合わせた数値が、その球団の予測勝利数となります。合計ＷＡＲが28なら、そのチームはシーズンで75勝するという計算です」

投手の個人ＷＡＲは奪ったアウトの数や奪三振、被本塁打、与四死球の数などから算出され、野手ＷＡＲは守備、走塁、打撃の総合値で算出される。2.0でレギュラークラス、5.0でオールスタークラス、6.0以上でＭＶＰ級の活躍とされており、日本球界では1.0あたり年俸１億円の価値があるのだという。

今回は直近３年間（’23〜’25年）のデータをもとに計算しているため、昨年に大ブレイクした選手のＷＡＲはやや低めに算出されていることを付記しておく。たとえば、昨シーズンに巨人の正遊撃手として打率３割を記録し、ゴールデン・グラブ賞を獲得した泉口友汰（いずぐちゆうた)（26）は、ＷＡＲ6.1を記録したが、’23年は入団しておらず、’24年は控え選手だったことから、「昨年以上の成績を残す可能性は高くない」という予想だ。

パ・リーグを見ていこう。パのＢクラスの順位は、昨季４位の楽天と、最下位のロッテが入れ替わる。

「ロッテはＷＢＣでも活躍した種市篤暉(あつき)（27）がＷＡＲ2.6を記録する予想です。野手陣では藤原恭大(きょうた)（25）が、規定打席には到達しない予測であるものの、ＷＡＲ2.0を稼ぐ可能性がある。西川史礁(みしょう)（23）は２年目ながら攻守で高いパフォーマンスが期待されますし、友杉篤輝（25）は打撃に課題があるものの高い守備力で指標を押し上げています。

一方、楽天はＷＡＲ1.0以上が期待できる投手が早川隆久（27）しかいない。メジャー帰りの前田健太（37）を過度に頼るのは危険です。ただ、中島大輔（24）の外野守備はパ・リーグで断トツ。浅村栄斗（35）らよりも高いＷＡＲ2.4の予想です。彼の活躍によっては順位を上げる可能性もあります」（前出・宮下氏）

昨季５位の西武は変わらず５位予想だ。

「今井達也（27）が抜けた穴は大きいですが、もともと西武は投手力のあるチーム。昨季21本塁打のタイラー・ネビン（28）や、新加入のアレクサンダー・カナリオ（25）、林安可(リンアンコウ)（28）がどれだけ得点を上積みできるか」（前出・高木氏）

ソフトバンクは高齢化

西武と同様に、昨季３位のオリックスも変わらず３位予想。パ・リーグ投手の中で最も高い予想ＷＡＲ3.3を誇る宮城大弥（24）を筆頭とした安定の投手陣をどれだけ打線が援護できるか。

「オリックスの野手で最もＷＡＲを稼ぐと予想されるのは、紅林弘太郎（24）。守備はリーグ平均並みですが、打撃で差をつけています。難しいのは森友哉（30）の起用法です。森は本来、捕手での出場時に高い貢献度を誇る選手。若月健矢（30）との使い分けは困難ですが、ＤＨや外野だけでなく、捕手としての出場機会が重要です」（前出・宮下氏）

昨季圧倒的な戦力で優勝を果たし、勢いそのままに日本シリーズを制したソフトバンクは、まさかの２位転落予想だ。

「エースの有原航平（33）の離脱が大きい。柳田悠岐（37）ら野手陣の年齢層が高いのも気になります」（前出・藪氏）

それでも、阪神の森下と同じＷＡＲ4.8が期待される近藤健介（32）を筆頭に、豪華なラインナップの打線の合計予想ＷＡＲは12球団トップの22.9。投手次第では３連覇も充分に可能だ。

そんなライバルたちを抑え、１位でゴールテープを切ると予想されているのは、就任５年目の新庄剛志監督（54）率いる日本ハム。念願の優勝に向け、着々と育成してきた新庄の秘蔵っ子たちがいま、全盛期を迎えようとしている。圧巻なのは、12球団断トツの合計予測ＷＡＲ16.8を誇る投手陣だ。

「ＷＡＲ3.2が期待される伊藤大海(ひろみ)（28）だけでなく、北山亘基（26）、達孝太（21）。そして移籍してきた有原の４人は、昨季の指標でリーグトップ10に入っている好投手。救援陣も、柳川大晟(たいせい)（22）など活きのあるピッチャーがいます。

野手陣に関しても、予測ＷＡＲ3.9の万波中正（25）や昨季本塁打王のフランミル・レイエス（30）、打率が安定してきた清宮幸太郎（26）など役者は揃っており、合計ＷＡＲはリーグ２位の18.2。ソフトバンクとの大接戦が予想されますが、有原の貯金がソフトバンクから日ハムに移ることを考えると、日本ハムが悲願を達成しそうです」（前出・宮下氏）

王者の連覇、若き戦士たちの躍進――。今年のペナントレースは、ＷＢＣよりもアツい戦いになるかもしれない。

『FRIDAY』2026年4月10日号より