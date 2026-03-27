Youtubeの登録者数200万人を超えるホロライブ所属のVTuber白銀ノエルが、自身のルーツである大分県への思いを込めた楽曲「VAVAVA！バーチャル大分」をリリース。新たな大分の魅力を届けています。

【写真を見る】VTuber白銀ノエルさんが大分の歌を制作 観光地やグルメを国内外へ発信…地元ゆかりの要素盛りだくさん

県民におなじみの要素盛りだくさん

VTuberグループ「ホロライブ」の3期生として活動する白銀ノエルさん。ファンから「団長」の愛称で親しまれ、雑談やゲーム実況の配信を中心に国内外で絶大な支持を集めています。

白銀さん：

「私自身が大分育ちなので、大好きな大分をもっとリスナーさんに知ってもらえたらという気持ちで制作しました」

去年11月にリリースした『VAVAVA！バーチャル大分』のミュージックビデオには、大分県内のグルメや観光地だけではなく、八鹿酒造のCMやOBSの情報番組「かぼすタイム」など、県民におなじみの要素が盛り込まれています。

白銀さん：

「”地元あるある“なものをいっぱい詰め込んでいるので、『これはあのデパートの紙袋』みたいな感じで発見しながら楽しんでほしいな」

「大分愛」新たな層への広がり

また、動画では佐藤知事も出演しています。

県観光局 渡辺修武局長：

「こちらは別にお願いをしているわけではないんですけど、我々があまり意識していないようなところも取り上げているので、地元に対する愛情や熱意を感じます」

日本のアニメやVTuber文化を好む海外ファンを通じて、その魅力は国外にも届き始めています。

県観光局 渡辺修武局長：

「今まで届いてなかった層にきちんとこういう形で、いい感じで情報を届けてもらえるのは非常に期待をしているところです」

クリエイター自身の「大分愛」が形となったこの楽曲。新たな層への広がりが期待されます。