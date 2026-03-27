便利なステーションワゴン型SUVに注目集まる

トヨタのカナダ法人は2026年2月12日、カナダ国際オートショーのプレスデーにおいて、新型BEV（電気自動車）「bZウッドランド」（日本名：bZ4Xツーリング）を発表しました。

このモデルはSUVをベースに、アウトドアユースをより意識した仕立てとなっているのが特徴です。

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bZウッドランドは、トヨタ初の本格BEVとして2022年に発売された「bZ4X」をベースにした派生モデルです。カナダ市場では、従来「bZ4X」の名称で展開されていましたが、大幅改良を受けた2026年モデルから「bZ」へと改められました。

その派生モデルとして登場したbZウッドランドは、アクティブなライフスタイルに応えるための工夫が随所に盛り込まれています。

特にリアセクションは専用設計となっており、横一文字のリアコンビネーションランプによってワイド感を強調。アウトドアシーンにも映える存在感のあるスタイルを実現しています。

このモデルの大きな特徴となるのが、積載性の高さです。後輪中心から後端までのリアオーバーハングを延長することで、広いラゲッジスペースを確保。後席を格納した状態では最大2120リットルの容量を実現し、ベース車両に対して220リットル拡大されています。

さらに、最大75kgまで積載できるブリッジ型のルーフレールも装備されており、荷物を多く積みたいアウトドアユーザーにとっても魅力的なパッケージとなっています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1670mmです。ベース車両と比べると、全長は140mm、全高は20mm拡大されています。最低地上高は215mmを確保しており、スズキ「ジムニー」を上回る数値です。この余裕ある地上高は、未舗装路などでの走破性向上にもつながります。

パワートレインには、モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化した駆動システム「eAxle」を前後に搭載する4WDシステムを採用。最高出力は375馬力に達し、電動SUVらしい力強い加速性能を実現しています。

搭載されるバッテリー容量は74.7kWhで、一充電あたりの航続距離は最大452kmと公表されています。さらに急速充電にも対応しており、バッテリー残量10％から80％まで約30分で充電できるとされています。

カナダでの販売価格は5万9900カナダドル（日本円で約690万円 ※2026年3月中旬現在）からで、発売は3月を予定しています。

こうした新型bZウッドランドは、BEVとしての基本性能に加え、実用性を高めたパッケージングによって、新たな魅力を備えた1台として注目を集めています。

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そんなbZウッドランドについてSNSでは、「デザインがカッコいい」「スタイル良い」「サメ顔っぽいフロントがいい」といった、フロントフェイスや全体のスタイリングを評価するコメントが見られました。

また、「内装もお洒落で雰囲気いい」「アウトドアにも街乗りにも合いそう」といった声もあり、デザインと使い勝手のバランスに注目する意見も多いようです。

さらに、「荷室が広くて使いやすそう」「これならキャンプや旅行にも良さそう」といったコメントも寄せられており、大容量ラゲッジへの関心の高さもうかがえます。

加えて、「パワーもあって走りも楽しめそう」「EVでもしっかり走りそうで気になる」といった声も見られ、性能面にも期待が寄せられているようです。

このように、bZウッドランドはデザイン性と実用性、さらに走行性能のバランスが評価され、幅広い層から関心を集めるモデルとなっています。