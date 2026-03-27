テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが27日、自身のインスタグラムを更新。担当していたWBS(ワールドビジネスサテライト)を卒業したことに思いを明かした。



【写真】ドレスアップした姿も素敵な竹崎由佳アナ

「昨夜の放送をもってWBSを離れることになりました。」と投稿。「1年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人に戻った気分で0から勉強しようと心に決めたのがついこの間のことのようです。」と記した。



続けて「毎週様々な業界の企業を訪れ現場の声を聞かせていただいたり、展示会を練り歩いたり、再開発で変わりゆく街を取材したりと、知らない世界が広がってとても充実した日々でした。」と振り返り、「一方で、知識不足であることから未熟なことを痛感する場面も多く、腰を据えてマーケットや各業界のことを学びたいという気持ちもありました。」とつづった。



そして「番組は離れますが、これからも日々学び続け、違った形でお役に立てるよう精進していきたいです。4月からは新しくチャレンジすることもありますので、引き続き宜しくお願い致します！」と締めくくった。



竹崎アナは大阪府出身。青山学院大を卒業後、2015年に関西テレビに入社。17年にテレビ東京に移った。昨年12月27日には自身のインスタグラムで国家資格のファイナンシャル・プランニング(FP)技能士に合格したことを報告していた。また、3歳から小6まで子役として芸能活動の経験があり、04年公開の映画「血と骨」では主演のビートたけしの娘役を演じた。



（よろず～ニュース編集部）