２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４６９．３８ドル安の４万５９６０．１１ドルと反落した。米国とイランの停戦交渉を巡る不透明感が意識されるなか、原油先物市場でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近となる５月限が上昇し、株式市場で主力株への売りを促す要因となった。ナスダック総合株価指数は２％超す下落。昨年１０月の高値からの下落率が１０％を超え、調整局面に入った。



ボーイング＜BA＞やスリーエム＜MMM＞が売られ、コーニング＜GLW＞やコヒレント＜COHR＞が下値を模索。アリスタ・ネットワークス＜ANET＞やスナップ＜SNAP＞が株価水準を大きく切り下げた。半面、セールスフォース＜CRM＞やシェブロン＜CVX＞がしっかり。アッヴィ＜ABBV＞が底堅く推移し、オクシデンタル・ペトロリアム＜OXY＞が値を上げた。



ナスダック総合株価指数は５２１．７５ポイント安の２万１４０８．０８と反落した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞が安く、メタ・プラットフォームズ＜META＞とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が急落。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やサンディスク＜SNDK＞が大きく値を下げ、ミラーノル＜MLKN＞やウェーブ・ライフ・サイエンシズ＜WVE＞が大幅安となった。一方、ＭＡＲＡホールディングス＜MARA＞が堅調。ナヴァン＜NAVN＞やプレシジェン＜PGEN＞、コディアック・サイエンシズ＜KOD＞が値を飛ばし、ハーツ・グローバル・ホールディングス＜HTZ＞やエイビス・バジェット・グループ＜CAR＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS