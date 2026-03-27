「日本はもう死の組確定じゃん」森保JのW杯対戦国はどうなる？ 欧州予選POパスBの決勝カード決定に反響「どっちが来てもこわいな」「POT２になった意味よ」
現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフの準決勝が各地で開催された。
勝ち上がって北中米ワールドカップの出場を決めれば、本大会のグループステージで日本、オランダ、チュニジアと同じF組に入る注目のパスBでは、スウェーデンがウクライナと対戦。ヴィクトル・ヨケレスがハットトリックの活躍を見せて３−１で快勝した。
一方、アルバニアと対戦したポーランドもエースのロベルト・レバンドフスキとピオトル・ジエリンスキのゴールで２−１の逆転勝利を収めた。
W杯の出場権を懸けた決勝ではスウェーデンとポーランドが激突する。これを受けてSNS上では、日本のファンから「どっちが来てもこわいな」「日本はきつい」「両方とも強敵だ」「どっちも厄介なチーム」「日本はもう死の組確定じゃん」「POT２になった意味よ」といった声があがっている。
欧州プレーオフパスBの決勝は31日に行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
勝ち上がって北中米ワールドカップの出場を決めれば、本大会のグループステージで日本、オランダ、チュニジアと同じF組に入る注目のパスBでは、スウェーデンがウクライナと対戦。ヴィクトル・ヨケレスがハットトリックの活躍を見せて３−１で快勝した。
一方、アルバニアと対戦したポーランドもエースのロベルト・レバンドフスキとピオトル・ジエリンスキのゴールで２−１の逆転勝利を収めた。
W杯の出場権を懸けた決勝ではスウェーデンとポーランドが激突する。これを受けてSNS上では、日本のファンから「どっちが来てもこわいな」「日本はきつい」「両方とも強敵だ」「どっちも厄介なチーム」「日本はもう死の組確定じゃん」「POT２になった意味よ」といった声があがっている。
欧州プレーオフパスBの決勝は31日に行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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