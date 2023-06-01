視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

真栄田賢探偵の調査した『「瞬間うんこ法」を発明した！』は、神奈川県の女子大学生（22）から。私は小さい頃から、ひどい便秘に悩まされてきた。長時間、気張ってもウサギのようなコロコロうんこばかり。トイレに何時間も籠る日々が続いた。そんな私が高校１年生のある日、突然「ある感覚」に気づいた。それは、腸と…うんこと…ケツの穴を感じるのだ。すると、どうだろう！ それまで延々とトイレで気張っていたのが、一瞬でスルンと出るようになったのだ。用意するものは何もない。ただ、「腸とうんことケツの穴を感じる」だけ。半信半疑で友人に試してもらったところ、「すぐに出たぁ～！」と絶叫していた。この方法はケツの穴への負担も少なく、世にたくさんいる便秘に悩む女性たちを救える画期的な「瞬間うんこ法」ではないだろうか、と思っている。最も大切なポイントは、自分のうんこの所在を知り、そのうんこに意識を向けること。私が発見した「瞬間うんこ法」が本物なのか、それとも、ただの思い込みなのか…検証して欲しい、というもの。

©️ABCテレビ

過去に番組に出演してくれた女性３３名に聞くと、24名が便秘で悩んでいた。今回は、その中から５名が参加。便秘あるある話で盛り上がったところで、依頼者が「瞬間うんこ法」を伝授する。まず体の左側、骨盤の少し上でうんこの位置を感じ、さらにケツの穴に力を入れると下りてくると言う。最後は左斜め上を見て体をひねると…。衝撃の結果は、便秘に悩む人たちに朗報となるか！？

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

3月27日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、せいや探偵が調査した『「おおきなかぶ」を再現したい！』、永見大吾探偵の『永見のミステリー集』など、様々な依頼を解決した。