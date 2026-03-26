ニトリ デコホームのインナー新作♡とろける肌触りモダールシリーズ登場

おうち時間もお出かけも、もっと心地よく過ごしたい方に注目♡ニトリ デコホームから、とろけるような肌触りが魅力のモダール素材シリーズが登場しました。インナーからルームウェアまで揃うラインナップは、快適さときれい見えを両立。春夏シーズンにぴったりな軽やかな着心地で、毎日をもっとリラックスして過ごせるアイテムです♪

モダール素材の心地よさに注目

今回のシリーズに使用されているモダール素材は、ブナの木由来の再生繊維。シルクのようになめらかな肌触りで、肌への摩擦が少なくやさしくフィットします。

さらに吸湿・放湿性に優れているため、汗ばむ季節でもムレにくく快適。お部屋でのリラックスタイムはもちろん、ちょっとした外出や在宅ワークにもぴったりです。

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デイリーに使える4アイテム

インナーとくつろぎウェアの計4種類を展開。

モダール半袖Tシャツ レディースは各1,990円（税込）、サイズはM（バスト79～87cm）、L（バスト86～94cm）、カラーはホワイト・グレー・ブラック。

モダールルームパンツ レディースは各2,490円（税込）、サイズはM（ウエスト64～70cm）、L（ウエスト69～77cm）、カラーはグレー・ブラック。

モダールショーツ レディースは各599円（税込）、サイズはM（ウエスト64～70cm）、L（ウエスト69～77cm）、カラーはブラック・ブラウン・モカ。

モダールタンクトップ レディースは各999円（税込）、サイズはM（バスト79～87cm）、L（バスト86～94cm）、カラーはホワイト・グレー・ブラック。

どれもシンプルで使いやすく、毎日のワードローブに取り入れやすいアイテムです。

快適さときれい見えを両立

軽やかな素材感とミニマルなデザインで、部屋着としてだけでなくちょっとした外出にも対応。肌に張りつきにくく、長時間着てもストレスを感じにくい設計です。

シンプルだからこそ美しいシルエットが際立ち、自然体でいながらもきちんと見えるのが魅力です。

毎日着たくなる快適ウェア♡

ニトリ デコホームのモダールシリーズは、心地よさと機能性を兼ね備えた優秀アイテム。日常の中でリラックスしながら、自分らしく過ごしたい方にぴったりです♡

季節の変わり目に、インナーやルームウェアを見直して、より快適な毎日をスタートしてみてはいかがでしょうか♪