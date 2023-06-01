『MFゴースト』最終シーズン、制作決定 ティザービジュアル＆ティザー映像公開
テレビアニメ『MFゴースト Final Season』が制作されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザー映像が公開された。
【動画】まさかのアクシデント！『MFゴースト』最終シーズンティザー映像
『頭文字D』の“後継作”として注目を集める本作は、内田雄馬、佐倉綾音、神谷浩史ら豪華キャスト陣が出演。MFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」を、ヒジの負傷を抱えながらも2位という好成績で終えた主人公・片桐夏向（CV：内田）。新たなライバル・エマ・グリーンが参戦した第4戦「シーサイドダブルレーン」は、決勝レース開始早々、まさかのアクシデントに見舞われる。最終章となるFinal Season で、物語はいよいよクライマックスへ。
また、第3期のBlu-ray BOX Sector1が6月24日に、Sector2が7月29日に発売されるほか、アニメ本編で使用されたユーロビート楽曲、劇伴曲を収録したオリジナル・サウンドトラック「MF GHOST PRESENTS SUPER EUROBEAT × ORIGINAL SOUNDTRACK NEW COLLECTION Vol.3」が7月29日に発売される。
28日、29日に開催される、国内最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』では、エイベックス・ピクチャーズ【東5-J26】ブースにて、「Final Season」制作決定を記念した特製しおりが無料配布される。公開されたばかりのFinal Seasonティザービジュアルを使用したデザインとなる。
さらに、アニメタイムズ特別番組「三木眞一郎×内田雄馬プレミアム対談＆TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』アフレコ現場をチラ見せ！」が配信された。『頭文字D』藤原拓海役の三木、『MFゴースト』片桐夏向役の内田を迎え、新旧「ハチロクの魂」が交錯するプレミアム対談が実現。伝説を背負う三木と、新時代を切り拓く内田が、作品への情熱や役作りの裏側を濃密に語り尽くす。緊張感漂う第3期のアフレコ現場にも潜入。ここでしか見られない収録の舞台裏を「チラ見せ」で届ける。
『MFゴースト』は、2017年〜2025年まで「ヤングマガジン」（講談社）にて連載された、しげの秀一氏による累計発行部数700万部突破の同名漫画が原作。同じく「ヤングマガジン」にて1995年から2013年まで連載され“公道最速伝説”を描いた大人気作『頭文字D』の近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルが描かれており、テレビアニメ第1期が2023年10月〜12月、第2期が2024年10月〜12月、第3期が今年1月から放送されている。
【動画】まさかのアクシデント！『MFゴースト』最終シーズンティザー映像
『頭文字D』の“後継作”として注目を集める本作は、内田雄馬、佐倉綾音、神谷浩史ら豪華キャスト陣が出演。MFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」を、ヒジの負傷を抱えながらも2位という好成績で終えた主人公・片桐夏向（CV：内田）。新たなライバル・エマ・グリーンが参戦した第4戦「シーサイドダブルレーン」は、決勝レース開始早々、まさかのアクシデントに見舞われる。最終章となるFinal Season で、物語はいよいよクライマックスへ。
28日、29日に開催される、国内最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』では、エイベックス・ピクチャーズ【東5-J26】ブースにて、「Final Season」制作決定を記念した特製しおりが無料配布される。公開されたばかりのFinal Seasonティザービジュアルを使用したデザインとなる。
さらに、アニメタイムズ特別番組「三木眞一郎×内田雄馬プレミアム対談＆TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』アフレコ現場をチラ見せ！」が配信された。『頭文字D』藤原拓海役の三木、『MFゴースト』片桐夏向役の内田を迎え、新旧「ハチロクの魂」が交錯するプレミアム対談が実現。伝説を背負う三木と、新時代を切り拓く内田が、作品への情熱や役作りの裏側を濃密に語り尽くす。緊張感漂う第3期のアフレコ現場にも潜入。ここでしか見られない収録の舞台裏を「チラ見せ」で届ける。
『MFゴースト』は、2017年〜2025年まで「ヤングマガジン」（講談社）にて連載された、しげの秀一氏による累計発行部数700万部突破の同名漫画が原作。同じく「ヤングマガジン」にて1995年から2013年まで連載され“公道最速伝説”を描いた大人気作『頭文字D』の近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルが描かれており、テレビアニメ第1期が2023年10月〜12月、第2期が2024年10月〜12月、第3期が今年1月から放送されている。
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