3月25日、麻薬取締法違反の罪で起訴された「XG」の元プロデューサー「SIMON」こと、酒井じゅんほ被告が保釈された。

金髪に黒縁眼鏡の酒井被告は、スーツ姿で警視庁湾岸署前に姿を現し、集まった報道陣のカメラの前で15秒ほど頭を下げ、小声で「すみませんでした」と謝罪した。

「その後、自身のInstagramを更新。《私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます》と謝罪しました。さらに《自らの行動がいかに社会的な責任を欠き、応援してくださっているファンの皆様の想いを踏みにじるものであったのかを痛感しております。弁明の余地はありません》として、会社の代表を辞任することを明かしました。

また《今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません》としています。所属レコード会社のエイベックスは、事件発覚後に酒井被告は契約解除済みと発表しています」（芸能担当記者）

酒井被告は2026年2月23日、愛知県内のホテルで、同じくプロデューサーのChancellorことキム・マイケル・チョン被告、エイベックスの元社員らとともに、コカイン計4袋と乾燥大麻1袋を所持していたところを現行犯逮捕された。

「XGは活動を継続すると発表し、現在はワールドツアー中です。3月25〜26日には神戸公演があり、4月には福岡、東京で公演が決まっています。その後はアジア、北米、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での公演を予定しています。さすがに今後、酒井被告が関与することはできないでしょう」（同前）

Xでは、ファンからさまざまな声があがっている。

《サイモンさんのニュース?発表?声明文?全てのタイミングが気に食わない^^ XGの大事な公演全部終わってからにせぇ!!!!!!!》

といった厳しい批判とともに、XGを一から立ち上げて現在まで育て上げた手腕について、評価し続けるファンもいる。

《目指してたものは同じなはずなのに、、こんだけメンバーに結団力があるのに。それをまとめあげたのはサイモンさんなのに。残念でならないよ。でも大感謝です。本当にありがとう》

“生みの親”を失った、グループメンバーの胸中は……。