県内2つの民放ラジオ局＝山口放送とエフエム山口が共同で展開する交通安全キャンペーンに村岡知事が出演することになり、きょう（26日）、県庁で収録が行われました。



（村岡知事）

「山口県は信号機のない横断歩道での車の一時停止率が令和7年に全国最下位となってしまいました…」



知事室でラジオ収録に臨んだ村岡知事。



去年（2025年）JAFが行った全国調査によると、信号機のない横断歩道での車の一時停止率が山口県は34.3％と、全国最下位でした。





（知事）「あっ、止まって！みんなで止まって最下位脱出」知事は以前から危機感を抱いていて、自身のSNSで呼びかけたこともあります。（村岡知事）「全国最下位と聞いて、こんなに良くないんだと、結構ショックだった。一人でも多くの県民にメッセージが届けば」山口放送とエフエム山口は来月（4月）29日までの間、東京海上日動火災保険の協賛のもと共同キャンペーンを展開していて、ラジオ番組内での呼びかけや啓発CMを放送しています。きょう（26日）収録された村岡知事による呼びかけは、期間中、2つの局の番組内で放送されることになっています。