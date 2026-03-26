待ってた！ 待ってたぁああ！！【3COINS】今っぽ感抜群♡「新作ヘアアクセ」

桜が咲きはじめ、外に出るとすっかり春のムード。衣替えと同時にヘアアクセサリーも新調すると、鮮度の高いコーデが楽しめそうです。そこで今回は、今っぽ感のある新作ヘアアクセを【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップ。プチプラだから、ついどれも欲しくなってしまうかも。

爽やかなトレンドカラーのシュシュ

【3COINS】「フリルビッグシュシュ」\550（税込）

クリーンな雰囲気の、トレンドのアイスブルーが印象的なシュシュ。約20cmのビッグサイズで、ボリューム控えめなローポニーにも華やかな存在感をもたらしてくれます。可愛らしい細かなフリルがついているものの爽やかなブルーで甘くなりすぎず、カジュアル・マスキュリンといったテイストともマッチしそう。ピュアな雰囲気を求めるなら、アイボリーを選んでみて。

春めくフラワーモチーフ

【3COINS】「メタルフラワーマーブルヘアフック」\330（税込）

メタリックゴールドに光るフラワーパーツは、植物が芽吹くこの時期にピッタリ。透明感が特徴的な樹脂プレートのベースは、貝殻や天然石のように涼しげな表情。ハーフアップやくるりんぱの結び目にフックを差し込むだけで、簡単にヘアアレンジが完了します。

合わせやすい高見えカラー

【3COINS】「デザインメタルバンス」\330（税込）

無造作なまとめ髪に上品さをプラスできそうな、ゴールドカラーのバンスクリップ。約11cmと長めなので、縦や斜めのラインを意識してつければスマートな印象に。マットな質感のベージュは、ツヤ感を避けたい人にもおすすめです。

日差しに映えるキラキラ素材

【3COINS】「ペールカラーマーブルバンス」\550（税込）

ゆるっとしたなみなみデザインと、マーブル状に入ったオーロラカラーが目を引くバンスクリップ。春の太陽の下でキラキラと見えそうです。画像のように軽くねじってから留めると、こなれた雰囲気を演出できるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S