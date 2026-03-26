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竹田恒泰「何が起きようが絶対に事故を起こしてはいけない」原発がもたらす復興の壁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「東日本大震災から15年！復興はどうなっている？」を公開した。動画では、被災地の現在の復興状況や能登半島地震への支援の重要性について語り、原発事故の影響が残る福島県沿岸部の深刻な現状に対して強い懸念を示した。



震災から15年が経過し、記憶が遠のく現状に触れつつ、竹田氏は「再び東日本大震災について意識を向けるということは大切な機会」と説いた。また、能登半島地震についても「ほとんど進んでない」と述べ、現地への旅行や飲食を通じた支援を視聴者に呼びかけた。



続いて、日本経済新聞のデータを引用し、岩手、宮城、福島の被災3県の復興状況を分析した。2010年度と2022年度の「域内総生産」の推移を示し、内陸部が回復傾向にある一方で、沿岸部は遅れが顕著だと説明。中でも福島県沿岸部は「マイナス24.2%」という厳しい結果となり、2009年度と2024年度を比較した従業員数でも「マイナス29.5%」に落ち込んでいると指摘。「内陸部と沿岸部でもう完全に差が出てしまいました」と地域間の格差拡大を危惧した。



この福島県沿岸部の現状について、竹田氏は「これはすべて原発事故のせいです」と断言する。「大災害があろうが、隕石が落ちようが、戦争が起きようが、何が起きようが絶対に事故を起こしてはいけないのが原子力発電所です」と語気を強めた。さらに、莫大な予算が組まれながら、原発デブリの回収がわずか0.9gにとどまる現状を「1円玉の重さも回収できてないんです」と厳しく批判した。



動画の終盤では、震災後に避難所の生活支援に尽力した自衛隊を描く映画『宣誓』を紹介。「どんな危険を顧みずに職務を全うしますよという宣誓をするわけですけど、この宣誓の重みというものを感じさせてくれる」と称賛した。最後に、自身が仙台駅で黙祷を捧げたエピソードを明かし、「1年に1回だけじゃなくて、もうちょっと被災地に意識を向けていただきたい」と視聴者へ訴えかけた。