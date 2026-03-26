DisplayPort Altmode対応！Type-CポートをHDMIに変換して映像出力できるアダプタ
サンワサプライ株式会社は、DisplayPort Altmodeに対応したUSB Type-C搭載のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できる変換アダプタ「AD-ALC8KHDR」を発売した。8K（7680×4320）/60Hz、4K（4096×2160）/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できる。
■Type-CポートをHDMIに変換して映像を出力
映像出力に対応したType-Cポートを搭載しているパソコンやタブレットから、HDMI入力端子を備えたディスプレイやテレビへ、映像・音声を出力できる。
■最大8K/60Hz、高輝度HDR対応
8K（7680×4320）/60Hz、4K（4096×2160）/120Hz解像度に対応している。白飛びや黒潰れを抑制するHDRにも対応している。
■ウルトラワイドモニターに対応
ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結する。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高める。※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
■拡張・複製モードに対応
ソフトウェアのインストールが不要で、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できる。
■持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるほどの大きさで、持ち運びにも便利だ。
■断線に強いメッシュケーブル
折り曲げや断線に強いメッシュケーブルだ。
■取り回しやすい20cmケーブル
他のインターフェースと干渉せずに接続できる、ケーブル一体型。取り回しやすい20cmのショートケーブル仕様だ。
■アルミ合金シェル構造
アダプタ外部は、放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用している。
■HDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できる変換アダプタ「AD-ALC8KHDR」
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・アルミ＋放熱構造でコンパクト設計！HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ
・高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド
映像出力に対応したType-Cポートを搭載しているパソコンやタブレットから、HDMI入力端子を備えたディスプレイやテレビへ、映像・音声を出力できる。
■最大8K/60Hz、高輝度HDR対応
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