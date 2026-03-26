掛布雅之がWBC敗退での誹謗中傷に怒り「家族を攻撃するのは違う」強豪国と日本野球の厳しい現実
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掛布雅之氏が自身のYouTubeチャンネルで「【#WBC2026 振返り 御意見有! 野球とベースボール 掛布雅之の憧球 】欧米を本気にさせた⁉」を公開した。動画では、WBC2026における侍ジャパンの戦いを振り返りつつ、日本独自の「野球」とメジャーリーグ主体の「ベースボール」との明確な差について、独自の視点から提言を行っている。
掛布氏はまず、ベスト8で敗退した侍ジャパンに対して「胸を張って帰ってきてもらいたい」と健闘を称え、一部で起きている選手や家族への誹謗中傷に対して「家族を攻撃するようなことはちょっと違うんじゃないか」と強い苦言を呈した。その上で、敗退の要因としてルールの違いに言及。ピッチクロックの厳格な適用などに対して「なぜ日本は準備をしなかったのか」と、国内の体制に疑問を投げかけた。さらに、メジャー経験者を集めた各国のパワー全開のプレーを目の当たりにし、「ベースボールと野球の差がまだこんなにあるのかと感じてしまった」と率直な思いを吐露している。
また、今大会は本塁打で勝負が決まる試合が多かったと分析しつつ、日本が誇る機動力や小技といった「スモールベースボール」の技術をおろそかにしてはいけないと主張。高木豊氏らとのトークイベントのエピソードを交えながら、パワーに対抗する術を語った。さらに、先発投手をリリーフで起用する難しさを指摘し、「リリーフはリリーフ専門の人を選ばないといけない」とチーム編成のあり方にも言及している。
最後に掛布氏は、今後日本が国際大会で再び頂点を目指すためには、国内リーグでもピッチクロックの導入や公認球の統一など、世界基準のルールを取り入れる必要があると強く訴えた。「間を楽しむ」日本の野球文化を尊重しつつも、世界で勝つための抜本的な変化を求める熱いメッセージで動画を締めくくっている。
掛布氏はまず、ベスト8で敗退した侍ジャパンに対して「胸を張って帰ってきてもらいたい」と健闘を称え、一部で起きている選手や家族への誹謗中傷に対して「家族を攻撃するようなことはちょっと違うんじゃないか」と強い苦言を呈した。その上で、敗退の要因としてルールの違いに言及。ピッチクロックの厳格な適用などに対して「なぜ日本は準備をしなかったのか」と、国内の体制に疑問を投げかけた。さらに、メジャー経験者を集めた各国のパワー全開のプレーを目の当たりにし、「ベースボールと野球の差がまだこんなにあるのかと感じてしまった」と率直な思いを吐露している。
また、今大会は本塁打で勝負が決まる試合が多かったと分析しつつ、日本が誇る機動力や小技といった「スモールベースボール」の技術をおろそかにしてはいけないと主張。高木豊氏らとのトークイベントのエピソードを交えながら、パワーに対抗する術を語った。さらに、先発投手をリリーフで起用する難しさを指摘し、「リリーフはリリーフ専門の人を選ばないといけない」とチーム編成のあり方にも言及している。
最後に掛布氏は、今後日本が国際大会で再び頂点を目指すためには、国内リーグでもピッチクロックの導入や公認球の統一など、世界基準のルールを取り入れる必要があると強く訴えた。「間を楽しむ」日本の野球文化を尊重しつつも、世界で勝つための抜本的な変化を求める熱いメッセージで動画を締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「掛布雅之の憧球（かけふまさゆきのどうきゅう）」とは掛布雅之のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」は、自身の野球に対する素直な思いをストレートに視聴者に届けるコンテンツを提供していくチャンネルです。