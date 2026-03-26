この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【ゆうちょ銀行切り替えるべき】メガバンク＋ゆうちょ銀行の手数料徹底比較！ゆうちょ銀行ATMを無料で使えるおすすめ代替口座も紹介！」と題した動画を公開。ゆうちょ銀行をメインバンクとして利用している人に向けて、手数料の観点から他行への切り替えを提案している。



動画ではまず、ゆうちょ銀行とメガバンク3社（三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行）のATM利用手数料や振込手数料を比較。近年、メガバンク各社は特定の条件を満たせば手数料を無料にする優遇サービスを拡充している。一方で、ゆうちょ銀行には同様の優遇制度がなく、「手数料が一番高い状況です」と指摘した。



ゆうちょ銀行の強みは、全国約31,200台という圧倒的なATM設置台数にある。しかし、この点についても他のネット銀行などが「ゆうちょ銀行ATMを無料で利用できる」サービスを展開しており、優位性が揺らいでいると解説。ゆうちょ銀行の利便性を享受しつつ、手数料や金利の恩恵も受けられる代替口座として、以下の3行を挙げた。



1. あおぞら銀行Bank支店

ゆうちょ銀行のATMが完全無料で利用できる上、普通預金金利が業界最高水準である点を評価。さらに、他行宛振込手数料も無条件で月9回まで無料になるため、振込を多用する人にも適しているとした。



2. d NEOBANK（住信SBIネット銀行）

簡単な条件達成で、ゆうちょ銀行ATMを含む提携先ATMの利用手数料と他行宛振込手数料が、それぞれ月5回から10回無料になる。その利便性の高さから「とにかく便利な銀行口座を持ちたい人」におすすめしている。



3. 楽天銀行

預金残高や楽天サービスの利用状況に応じてランクが変動し、ゆうちょ銀行ATMの手数料無料回数も増える。楽天経済圏を頻繁に利用する人にとってメリットが大きい選択肢だという。



「家計の味方」は、ゆうちょ銀行の利便性を認めつつも、手数料面でのデメリットは大きいと総括。動画を機に、より便利で高金利、高ポイント還元が期待できる銀行へのメインバンク切り替えを検討するよう呼びかけた。