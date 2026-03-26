「ご遺体を入れ忘れていない？」――元火葬場職員の下駄華緒さんは、棺を持ち上げた瞬間の軽さにそう疑ったという。火葬場で働き始めて間もない頃、担当したのは自ら火をつけ命を絶った10代の少女だった。

【衝撃マンガ】「ご遺体が真っ黒」「肉がほとんど残ってない」焼身自死した10代少女を火葬…火葬場で棺を持った父親の“忘れられない表情”をマンガで読む

その遺体は「肉がほとんど残ってない」ほど損傷が激しく、ほぼ「骨と皮だけ」の状態だった。そして、棺の軽さで娘の変わり果てた姿を悟ったであろう父親の表情を、今も忘れられないと語る。

火葬場の現場で突きつけられる“正解のない判断”とはどのようなものか。下駄さんの著書『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』第5巻の発売を機に、その壮絶な経験について話を聞いた。



下駄華緒さん ©細田忠／文藝春秋

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下駄さんが火葬場で働き出して間もない頃に担当した、ある自死の火葬。参列者は父親と母親の2人だけだった。亡くなったのは10代の若い女の子であった。

当時まだ20代だった下駄さんにとって「死」は遠い存在であり、目の前で起きていることをすぐには理解できなかったという。悲しむ遺族を前にしても、自分の感情が分からず、ただ呆然としていたと振り返る。

少女の遺体は、焼死の中でも特に損傷が激しい状態だった。下駄さんは「本当にほぼほぼ真っ黒というか。お肉がほとんど残っていなくて、骨に薄くて黒い皮が張ってあるような状態です」と語る。

顔の一部に肌の質感が残っているものの、一見して人間かどうかも分からないほどであった。このような状態でも、骨にするためには1000℃もの高火力で火葬する必要がある。

下駄さんは「火に巻かれて亡くなったのに、火葬でまた熱い思いをさせてしまうのか」と複雑な気持ちを抱いたという。

「ご遺体を入れ忘れていない？」棺の軽さに気づいた父親の表情

葬儀場から運ばれてきた少女の棺は、下駄さんが「え、ご遺体を入れ忘れていない？」と思うほど軽かった。肉と水分がかなり少なくなっていたためである。

その後、父親から「私にも一緒に持たせてくれませんか」と申し出があった。遺族の希望があれば「お力添え」という形で、職員と一緒に棺を持つことがあるのだ。

棺を持った瞬間、そのあまりの軽さに気づいた父親の表情を、下駄さんは今も忘れられないという。

警察や葬儀社は、損傷が激しい遺体を遺族に見せないよう配慮することがある。おそらく父親は娘の亡くなった後の姿を直接見ておらず、棺の軽さではじめてその状態を知ったのではないか、と下駄さんは推測する。この対応が遺族にとって正解だったのか、今でも分からないと語る。

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以下のリンクから、火葬場の実態を描いたマンガ『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』のエピソードをお読みいただけます。

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【厚生労働省のサイトで紹介している主な悩み相談窓口】

▼いのちの電話 0570-783-556（午前10時〜午後10時）、0120-783-556（午後4時〜同9時、毎月10日は午前8時〜翌日午前8時）

▼こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556（対応の曜日・時間は都道府県により異なる）

▼よりそいホットライン 0120-279-338（24時間対応） 岩手、宮城、福島各県からは0120-279-226（24時間対応）

（「文春オンライン」編集部）