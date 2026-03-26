＜プロポーズされた？されなかった？＞指輪も言葉もない結婚にはシコリが残る…ずっと覚えている妻たち
結婚のきっかけとして、節目の場面となる「プロポーズ」。ドラマのような演出や、心を込めた言葉に憧れたママもいれば、特別な出来事はなく、自然な流れで結婚にいたったママもいるはずです。
『旦那さんにきちんとプロポーズされた？ それともとくになく自然と結婚になった？』
今回は、プロポーズに関する投稿です。ママたちの人生の節目はどのようなものなのでしょうか。
きちんとプロポーズされたママたち
『フレンチのデザートの小箱を開けたら、ティファニーのダイヤモンドの指輪が入っていた。恥ずかしかった』
『夜の上野公園で「奥さんになってください」と言われた。病気で亡くなってしまったけれど、ケンカしたことがないくらい優しいダンナでした』
『されたけれど、結婚即同居が決まっていたので、かなり悩みました』
『スキー場のゴンドラのなかで言われた』
旦那さんが一生懸命考えてくれたプロポーズは、素敵な思い出になるようです。「思い出すと今でもジーンとする」とのコメントもありました。その感動的なシーンが蘇ると、もう一度旦那さんを好きになってしまうかもしれませんね。
悲しいかな、「当時はときめいたけれど、今思い返すとゾワっとする」という声もありましたが、それでも、相手が自分のために計画してくれた時間や行動は、年月が経っても記憶に残り続けるのでしょう。
プロポーズはなかったという人も
一方で、とくにプロポーズはなかったママも少なくありませんでした。結婚という会話の延長で決まったり、ママから婚姻届を差し出したり、電話一本で話がまとまったりと、その始まりは現実的です。
『私が婚姻届を取ってきて「この日に出しにいくから書いておいて」と渡した。ダンナは「あっ、ハイ」と』
『私から「結婚しない？」と聞いたら、「するかー」という感じだった』
『転勤について話しているタイミングで、私から結婚しようと言った。なのでプロポーズへの憧れの気持ちはある。今世では縁がなかったのかな……』
もちろん、ママからプロポーズをして幸せな家庭を築いているケースもあります。プロポーズがなくても納得して結婚したママもいれば、「言葉として欲しかった」という思いを今も抱えている人もいます。結婚は何度もするものではありません。人生の大切な場面を、旦那さんにきちんとしてほしかったと寂しく思うこともあるでしょうね。
プロポーズが尾を引いているケース
なかには、プロポーズを巡る出来事が、結婚生活に影を落としている場合もいます。
『プロポーズをしてほしくて何度も頼んで、ようやく形だけしてくれた。ダンナが自らしてくれたものではない。流れで籍を入れたけれど、幸せではなかった』
せっかくのプロポーズも、ダンナさんの態度で悲しい思い出となってしまうこともあるようです。形式よりも「自分の意思を尊重してもらえたかどうか」が、後になって重く響くこともあるのでしょう。
“結婚の空気”で決まったママたち
妊娠や転勤、同棲などをきっかけに、自然と結婚へと向かったママたちもいます。
『妊娠が分かって、じゃあ結婚しようとなった』
『家具を見ているうちに、お互い結婚する気になっていた』
『同棲しているときに、義母が余命宣告され、いつの間にか恋人から婚約者になっていた。「いつかきちんとしたプロポーズして！」って言ったら「いつかね」って言うから、今後に期待している』
『うちのダンナは私の父にプロポーズした！』
「流れで結婚」は楽な一方、ママの納得感に差が出やすい形でもあるのかもしれません。ただし、周囲に背中を押される形で話が進み、自分の気持ちが追い付かないまま結婚が決まったという切実な声もあります。雰囲気に流されて決めた結婚ほど、後から「自分の気持ちは置き去りだった」と気付くママも少なくないのでしょう。
プロポーズに正解はある？
プロポーズがあったか、なかったか。豪華だったか、あっさりしていたか。夫婦によってさまざまです。ただ、ママたちの声から見えてくるのは、「自分は大切に扱われていたか」「納得して決断できたか」という点が、後々まで心に残っていることです。
言葉や指輪よりも、気持ちがきちんと共有されていたかどうか。結婚の始まりを振り返ったとき、その実感があるかどうかが、何年経っても消えない“答え”なのかもしれません。過去は変えられません。でも未来は変えられるのです。今、納得できないママがいるのであれば、結婚から何年経ったとしても、改めてプロポーズをやりなおしてもらってはどうでしょう？ 夫婦の絆は深まるかもしれませんよ。