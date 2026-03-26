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「すごいね！」の連発は逆効果？意外と知らない、子どもの自己肯定感を下げるNGな褒め方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の子どもを産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「何をほめるか？どうほめるか？子どもの未来が変わる！（前編）」と題した動画を公開した。子どもの自己肯定感を育むために「褒めること」が重要視される風潮があるが、HISAKOさんはその褒め方次第では子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性があると指摘している。



HISAKOさんはまず、「褒める」という行為を「大人の主観で子どもを評価すること」と定義。その上で、多くの親が使いがちな「すごいね！」「よくできたね！」「おりこうさん」といった言葉を「一見自信につながりそうな“あるあるの褒め言葉”」として挙げた。



動画では、褒め方を「テキトー褒め」「結果褒め」「プロセス褒め」「存在褒め」の4つのパターンに分類。前編では、特に表面的な「テキトー褒め」や、子どもの能力や見た目といった「結果褒め」がもたらす弊害について詳しく解説した。



これらの褒め方を続けると、子どもは「褒められ依存」に陥る可能性があるという。褒められることを行動の基準にするため、褒められないと不安になったり、やる気を失ったりする。その結果、新しいことへの「チャレンジ精神がなくなる」、好きなことでさえも褒められないならやらないという「興味の減退」、そして「モチベーションの低下」につながる危険性を指摘した。



「何をほめるか、どうほめるかで子どもの未来が変わる」と語るHISAKOさん。後編の動画では、子どもの成長を促す「プロセス褒め」と「存在褒め」の具体的な方法について解説するという。普段何気なく使っている褒め言葉が、子どもの心にどう響いているのか、一度立ち止まって考えるきっかけを与えてくれる内容となっている。