▼アクションプラン（池上師）中間は順調。間隔を詰めていいタイプではないけど、古馬になってから落ち着いている。中山は結果が出ているのでね。

▼ヴァルツァーシャル（高木師）いい状態をキープしています。リズム良く走って、しまいにいい脚を使ってくれれば。

▼コレペティトール（中竹師）予定通りの追い切り。血統的にダートは問題ないと思います。

▼サンデーファンデー（東田師）ここを目標に順調。自分の形に持ち込めれば。

▼ショウナンライシン（大竹師）いい意味でうるさい。パドックでうるさい方が好走しているので。ハンデ（56キロ）はいつもより軽いのでいいのでは。

▼ハナウマビーチ（西園師）うまく仕上がった。前走は重賞で時計も速かったけど、あの経験は生きてくると思う。

▼ハピ（大久保師）最近はリラックスすることを覚えて、テンに置かれることが多くなっているけど最後はいい脚を使ってくれています。今朝の動きもいい。

▼ピュアキアン（竹内師）時計的にはこの馬なりに出ていた。ハンデがそんなに重くないので、何とか結果を出したい。

▼ブレイクフォース（中舘師）攻め馬は動かないタイプ、こんなものだと思います。状態は前走と同じくらい。

▼ペイシャエス（高木師）転厩初戦だけど、特に問題なさそう。前走はしまい来ていたし、リズム良く運んでどこまでやれるか。

▼マテンロウスカイ（松永幹師）太め感なく仕上がった。スタートを決めたい。

▼マンマリアーレ（高木師）勝っている舞台でハンデ52キロなので頑張ってほしい。

▼ミッキーヌチバナ（喜多助手）1回使った効果で前走よりいい状態。

▼レヴォントゥレット（金羅助手）前走を使って走りが素軽くなっています。