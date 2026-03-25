TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第13話「わたし、腹を括ります。」のあらすじと先行カットが公開された。

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本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。

多聞への想いを自覚したうたげは、ハウスキーピングのバイトを退職する。突然の退職に心を乱される多聞と、気持ちの整理に悩むうたげ。うたげの真意を知るために木下家を訪ねた多聞は、うたげの妹弟やポチとの交流を通じて、彼女の過去に触れる。「わたしから多聞くんを取ったら、何が残る……？」。

公開された先行カットでは、寂しそうな表情を見せるうたげの横顔、ポチと交流する多聞くん、そしてジメ原の姿などが切り取られている。

なお、U-NEXTおよびアニメ放題で予定されていた第13話（最終話）の最速配信日時は変更となり、3月26日0時から3月27日0時へと延期される。（文＝リアルサウンド編集部）