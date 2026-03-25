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「ネコ山 ポイ活と投資」が「【還元率ﾜﾛﾀ】デビットカード決戦はじまるb第一生命NEO BANK 1.5%還元へ V NEOBANKに並ぶ」を公開した。新たに発表された還元率1.5%のデビットカード「第一生命NEOBANK デビットPremium（Mastercard）」について、その詳細や注意点を徹底解説している。



動画では、従来のシルバーのカードから黒を基調としたデザインに刷新された新デビットカードを紹介。「年会費無料で現金よりおトクなデビットカード」であり、最大の魅力は無条件で適用される1.5%の高還元率にある。利用金額1000円ごとに15ポイントの「第一生命NEOBANKポイント」が貯まり、「500ポイント以上から現金へ交換が可能」となっている。



同じく1.5%還元の「V NEOBANKデビット」との比較も実施。第一生命NEOBANKはリアルカードを無料で発行できる優位性がある一方、ポイント還元の対象外取引が存在する点に触れた。鉄道やチャージは対象外となる可能性があり、公共料金や税金などの支払いは還元率が0.3%に下がるため注意が必要だ。さらに、ポイントプログラムに新たに「限定ポイント」が追加され、こちらは「デビットカードでの支払いにのみ利用可能」となっている。



動画の後半では、自身のポイ活による獲得実績を公開。「楽天カード」のキャンペーンで合計8000ポイントを獲得した実績や、「ANA Pay」のキャンペーンで上限1000円分を獲得した報告を行った。さらに、視聴者からの「メルペイ定額払いキャンペーン」に関する質問にも回答し、定額払いに変更した翌月の1日に一括で返済し、手数料を最小限に抑える具体的な手順を解説している。



総括として、どちらの銀行もサブ口座として非常に優秀であるとし、「両方使ってポイントをもらう」運用スタイルを推奨した。日常の決済をよりお得にしたい人は、自身の用途に合わせて最適なデビットカードを検討し、公式サイトで詳細を確認してみてはいかがだろうか。