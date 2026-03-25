ニューバランス「ABZORB 2000」新色4月発売。渋谷で“マガジンスタンド”を期間限定オープン

ニューバランス（New Balance）が、2000年代のランニングスタイルにインスパイアされた革新的モデル「ABZORB 2000（アブゾーブ 2000）」の新色を2026年4月より発売する。新色の発売にあわせて、3月25日（水）〜29日（日）の期間限定イベントとして、渋谷スクランブルスクエア交差点至近の特設スペースにて、ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」も開催。ABZORBの持つモダンクラフトマンシップと「履き心地の良さ」を、“マガジンスタンド”という形で渋谷から発信する。

ABZORB2000

2000年代のランニングシューズにインスパイアされたクラシックな要素を、プログレッシブかつ実験的なデザインで表現したABZORB 2000。フルレングスのABZORBクッショニングとABZORB SBSポッドを組み合わせることで、優れた履き心地を実現している。ミニマリズムの影響を受けたアッパーデザインと相まって、ビジブルテックを新たな視点で再解釈したモデルとなる。

キャンペーンでは、イングランドU21代表のサッカー選手であり、クリスタル・パレスのスター選手であるエベレチ・エゼ選手が着用している。

期間限定イベント ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」

ブランドを象徴する衝撃吸収テクノロジー「ABZORB」にフォーカスした期間限定イベント、ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」を開催。本イベントは、ABZORBの持つモダンクラフトマンシップと「履き心地の良さ」を、“マガジンスタンド”という形で若者が集う街、渋谷らしい文脈で再編集し、プロダクト・ビジュアル・ストーリーを通して体験することができる空間となっている。

会場は、渋谷スクランブルスクエア交差点近くの特設スペース。マガジンスタンドをテーマにした空間で、ABZORB 2000/2010を中心としたファッションシュートや、識者インタビュー、ABZORBのヒストリーなどを掲載したオリジナルフリーペーパー「ABZORB mag.」を1日300部限定で無料配布する。また、新作を含めたABZORBシリーズの展示、ABZORBシリーズをデザインしたニューバランスのシニアプロダクトデザイナー シャーロット・リーのインタビューやデザイン背景の展示を通して、ABZORBがどのようにして“履き心地”を生み出しているのかを紐解く。

【発売情報】

品番：U2000カラー：858（Yellow）価格：24,200円（税込）ウイズ／サイズ：D／22.5〜29.0,30.0cm

ニューバランス公式サイトhttps://shop.newbalance.jp/lp-lifestyle-abzorb2000.html

【イベント情報】

ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」

開催期間：2026年3月25日（水）〜3月29日（日）11:00〜19:00会場：渋谷スクランブル交差点至近三千里薬局跡地 特設スペース〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目23−8https://maps.app.goo.gl/6JNWjd6Z4E4NT7Mc7