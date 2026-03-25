◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 智弁学園（奈良）2―1神村学園（鹿児島）（2026年3月25日 甲子園）

第1試合では“ジョックロックVSゴジラ”の応援合戦が繰り広げられた。

接戦で終盤を迎え、智弁学園のアルプス席は“代名詞”の「ジョックロック」、神村学園のアルプスでは「ゴジラのテーマ」を演奏してナインを鼓舞。

タイブレークの延長10回、智弁学園が“魔曲”ジョックロックに乗って太田蓮（2年）の中犠飛で決勝点を奪い、激闘に終止符を打たれた。

智弁学園は、地元ゆかりのNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のメーンテーマも披露し、ネット上では「智弁学園の豊臣兄弟！のテーマからのジョックロックの流れは凄かった」「智弁はジョックロックはもちろん、豊臣兄弟のオープニングも良かった！」の声。また、「神村のゴジラと智弁のジョックロック！両方の威圧感はエグすぎる！」「3塁側からジョックロック、1塁側からはゴジラやジンギスカン」「神村学園のブラバンのゴジラが凄く良かったので、ぜひまた聞きたいな」などの声が上がっている。