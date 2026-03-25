ラブラブな彼氏に対して、一気に気持ちが冷めてしまう瞬間９パターン
昨日まで仲良しカップルだったのに、ある日急に彼女の態度がよそよそしくなった…そんな経験はありませんか？ 女性には、どんなに好きな彼氏でも「愛情が冷めるポイント」があるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「ラブラブな彼氏に対して、一気に気持ちが冷めてしまう瞬間」をご紹介します。
【１】店員さんに怒鳴るなど、相手によって態度が豹変する姿を目の当たりにしたとき
「偉い人にはペコペコするくせに、器が小さい」（２０代女性）と、立場の強弱で接し方を変える男性は男らしくないと思われるようです。特に立場の弱い相手に偉そうにすると、幻滅される危険性が。相手に非がある場合でも丁寧な言動を心がけましょう。
【２】家族や親友の悪口を言われたとき
「知ったようなことを言われると本気で腹が立つ」（１０代）と、彼女を激怒させてしまうこともあります。自分より付き合いの長い相手の悪口は避けたほうがいいでしょう。どうしても言いたいときは「君のお父さんはケチに見えるけど、本当は違うの？」などと疑問形で聞けば傷は浅いかも。
【３】歯磨きをしないなど、基本的な生活習慣が乱れていると知ったとき
「そんなに不潔でだらしない人だとは思わなかった」（２０代女性）と、ショックを受ける女性が多いようです。特に将来を考えている場合のイメージダウンは避けられません。彼女に嫌われたくないなら清潔を心がけ、「いつでもキスしたくなる彼氏」を目指しましょう。
【４】急に赤ちゃん言葉で甘えてきたとき
「気持ち悪い！」（３０代女性）と、露骨に嫌悪感を示す女性も。甘える彼氏をいとおしいと感じることはあるにせよ、やはり程度次第です。口調が変わると、普段とのギャップが大きくなり過ぎる恐れがあります。甘えたい気分のときも、膝枕をねだるくらいにとどめておきましょう。
【５】携帯をこっそりチェックしていたことを知ったとき
「異常な嫉妬心を感じて怖い」（１０代女性）と、見られた内容より、そのモラルのない行動に恐怖を感じる女性が多いようです。そもそも携帯電話や日記を勝手に見ると、彼女に「束縛し過ぎ！」と思われそうです。気になるなら、直接尋ねたほうがいいでしょう。
【６】デート代はワリカンなのに、消費税分の数十円を多く払って「おごってやった」という顔をされたとき
「私も半分出しているのに…」（２０代女性）と、呆れる女性も。状況にもよりますが、ワリカンの場合も彼氏に多めに出してほしいという女性は多いようです。それを「おごった」と解釈するのは無理があるかもしれません。感謝されたい日は全額自分で支払ってみてはどうでしょうか。
【７】平気で道端にタンを吐くなど、マナーの悪さを目にしたとき
「『万一友達に見られたら…』と思うと一緒に出歩きたくない」（２０代女性）と、人目がある場所での彼氏の行動には、厳しい目を向ける女性が多いようです。大人の礼儀が問われる場面では彼女に恥をかかせない行動を心がけましょう。
【８】今でも元カノと頻繁に会っていることを知ったとき
「比べられている気がして嫌」（３０代女性）と、不快に思うる女性が多いようです。連絡を取るだけならまだしも、陰で会っているのがバレれば、彼女もいい気持ちがしないでしょう。「同窓会の打ち合わせ」など、事情を説明し、納得してもらったほうがよさそうです。
【９】「俺のこと好き？」としつこく問い詰められたとき
「信用がないのかと悲しくなる」（２０代女性）と、何度も確認されることにとまどいを感じる女性は多いようです。ラブラブ感を味わいたいなら、質問するのでなく自分から「好きだよ」と言ってみましょう。素直な愛の言葉が返ってくるかもしれません。
ほかにも「彼氏のこんな行動で愛情が冷めた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（さのちあき／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
【１】店員さんに怒鳴るなど、相手によって態度が豹変する姿を目の当たりにしたとき
「偉い人にはペコペコするくせに、器が小さい」（２０代女性）と、立場の強弱で接し方を変える男性は男らしくないと思われるようです。特に立場の弱い相手に偉そうにすると、幻滅される危険性が。相手に非がある場合でも丁寧な言動を心がけましょう。
「知ったようなことを言われると本気で腹が立つ」（１０代）と、彼女を激怒させてしまうこともあります。自分より付き合いの長い相手の悪口は避けたほうがいいでしょう。どうしても言いたいときは「君のお父さんはケチに見えるけど、本当は違うの？」などと疑問形で聞けば傷は浅いかも。
【３】歯磨きをしないなど、基本的な生活習慣が乱れていると知ったとき
「そんなに不潔でだらしない人だとは思わなかった」（２０代女性）と、ショックを受ける女性が多いようです。特に将来を考えている場合のイメージダウンは避けられません。彼女に嫌われたくないなら清潔を心がけ、「いつでもキスしたくなる彼氏」を目指しましょう。
【４】急に赤ちゃん言葉で甘えてきたとき
「気持ち悪い！」（３０代女性）と、露骨に嫌悪感を示す女性も。甘える彼氏をいとおしいと感じることはあるにせよ、やはり程度次第です。口調が変わると、普段とのギャップが大きくなり過ぎる恐れがあります。甘えたい気分のときも、膝枕をねだるくらいにとどめておきましょう。
【５】携帯をこっそりチェックしていたことを知ったとき
「異常な嫉妬心を感じて怖い」（１０代女性）と、見られた内容より、そのモラルのない行動に恐怖を感じる女性が多いようです。そもそも携帯電話や日記を勝手に見ると、彼女に「束縛し過ぎ！」と思われそうです。気になるなら、直接尋ねたほうがいいでしょう。
【６】デート代はワリカンなのに、消費税分の数十円を多く払って「おごってやった」という顔をされたとき
「私も半分出しているのに…」（２０代女性）と、呆れる女性も。状況にもよりますが、ワリカンの場合も彼氏に多めに出してほしいという女性は多いようです。それを「おごった」と解釈するのは無理があるかもしれません。感謝されたい日は全額自分で支払ってみてはどうでしょうか。
【７】平気で道端にタンを吐くなど、マナーの悪さを目にしたとき
「『万一友達に見られたら…』と思うと一緒に出歩きたくない」（２０代女性）と、人目がある場所での彼氏の行動には、厳しい目を向ける女性が多いようです。大人の礼儀が問われる場面では彼女に恥をかかせない行動を心がけましょう。
【８】今でも元カノと頻繁に会っていることを知ったとき
「比べられている気がして嫌」（３０代女性）と、不快に思うる女性が多いようです。連絡を取るだけならまだしも、陰で会っているのがバレれば、彼女もいい気持ちがしないでしょう。「同窓会の打ち合わせ」など、事情を説明し、納得してもらったほうがよさそうです。
【９】「俺のこと好き？」としつこく問い詰められたとき
「信用がないのかと悲しくなる」（２０代女性）と、何度も確認されることにとまどいを感じる女性は多いようです。ラブラブ感を味わいたいなら、質問するのでなく自分から「好きだよ」と言ってみましょう。素直な愛の言葉が返ってくるかもしれません。
ほかにも「彼氏のこんな行動で愛情が冷めた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（さのちあき／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）