水と油で蒸すだけ⁉フレンチの手法「エチュベ」で、青梗菜が衝撃的に美味しくなる
フランス料理の調理法〈エチュベ〉。少量の水と油で蒸し煮にすることで、野菜の持ち味を引き出します。
青梗菜も甘みが際立ち、シンプルなのに驚くほどおいしく。「これ、いつもの青梗菜？」と、素材のよさをしみじみ感じられる一品です。
『青梗菜のエチュベ』のレシピ
材料（2人分）
青梗菜 2株（約200g）
オリーブオイル
塩
こしょう
作り方
（1）青梗菜は葉と茎を切り分け、茎は縦に6〜8等分に切る。
（2）フライパンに1と水1/3カップを入れ、オリーブオイル大さじ1/2を回しかける。ふたをして中火にかけ、煮立ったら1〜2分蒸し煮にする。
（3）ふたを取って全体を混ぜ、余分な水分をとばす。塩ふたつまみ、こしょう少々をふり、さっと混ぜる。
POINT
蒸している途中で水分がなくなり焦げそうになったら、水を適宜たしてください。
仕上げに塩、こしょうで整えれば、付け合わせにも副菜にも。簡単なのに、「丁寧に仕上げたような味わい」が楽しめます。
（『オレンジページ』2021年10月2日号より）
教えてくれたのは…
上田 淳子ウエダ ジュンコ
料理家
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料理研究家。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、スイスのホテルなどで料理修業を積み、帰国後に料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説に定評がある。