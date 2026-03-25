水と油で蒸すだけ⁉フレンチの手法「エチュベ」で、青梗菜が衝撃的に美味しくなる

フランス料理の調理法〈エチュベ〉。少量の水と油で蒸し煮にすることで、野菜の持ち味を引き出します。

青梗菜も甘みが際立ち、シンプルなのに驚くほどおいしく。「これ、いつもの青梗菜？」と、素材のよさをしみじみ感じられる一品です。

『青梗菜のエチュベ』のレシピ

材料（2人分）

青梗菜 2株（約200g）

オリーブオイル

塩

こしょう

作り方

（1）青梗菜は葉と茎を切り分け、茎は縦に6〜8等分に切る。

（2）フライパンに1と水1/3カップを入れ、オリーブオイル大さじ1/2を回しかける。ふたをして中火にかけ、煮立ったら1〜2分蒸し煮にする。

（3）ふたを取って全体を混ぜ、余分な水分をとばす。塩ふたつまみ、こしょう少々をふり、さっと混ぜる。

POINT

蒸している途中で水分がなくなり焦げそうになったら、水を適宜たしてください。

仕上げに塩、こしょうで整えれば、付け合わせにも副菜にも。簡単なのに、「丁寧に仕上げたような味わい」が楽しめます。

（『オレンジページ』2021年10月2日号より）