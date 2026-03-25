駐日中国大使館に自衛隊員が侵入、中国外交部が早急な徹底調査を要求

中国外交部の林剣報道官は3月24日の定例記者会見で、同日午前、日本の現役自衛隊員を名乗る不審者が壁を乗り越えて駐日中国大使館に強行侵入し、自身の行為が違法であることを認めたと発表しました。中国側は同件に大きな驚きを覚えたと表明し、日本側に厳正な申し入れを行い、強く抗議しました。

林報道官は、「この事件は『外交関係に関するウィーン条約』に著しく違反し、中国の外交官の身の安全と外交施設の安全を深刻に脅かすもので、その性質と影響は極めて深刻である。また、同件は日本国内に極右思想と勢力がはびこっていることを改めて映し出すとともに、日本政府が歴史、台湾など中日関係に関わる重大かつ核心的な問題において誤った政策をとっていることを暴露した。日本側は自衛隊員に対する管理と教育を怠り、同館および領事館と外交官の安全を確保する責任を履行していない」と非難しました。

林報道官はまた、「日本側に対して、直ちに事件を徹底的に調査し、関係者を厳しく処罰し、中国に対して責任ある説明を行うよう要求する。国際社会は日本国内での右傾化の加速と自衛隊の統制不全という危険な動きを強く警戒すべきである」と訴えました。（提供/CGTN Japanese）