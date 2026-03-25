この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が、「【辛すぎる】2年半、無傷で守ってきたBRZをぶつけてしまいました」と題した動画を公開しました。納車から2年半、無傷で守ってきた愛車BRZのホイールに傷がついてしまったことを報告。ショックを受けながらも、これを機に新しいホイールの購入を検討する様子を紹介しています。

動画冒頭、りーちゃんは「ついにやっちゃったー」と頭を抱え、愛車のBRZに傷をつけてしまったことを告白。傷は左後ろのホイールにできたガリ傷で、「結構深くイッてるよこれ…」とそのショックの大きさを語りました。父親に連絡したところ、「左後ろのホイールは割とガリっても分からないよ」と言われたというエピソードも明かしています。

大きなショックを受けつつも、気持ちを切り替えて新しいホイールの購入を検討するため、カーショップ「YR-Advance」へ。以前から気になっていたというRAYSのホイール「TE37 SAGA」を自身のBRZにフィッティングしてみることに。

実際に装着すると、車の印象が激変。黒いホイールによって車全体が引き締まり、りーちゃんは「これはカスタム車両だぁ」と大興奮。純正とは異なるスポーティーなデザインに満足げな表情を見せました。しかし、スポークが少なくなったことでブレーキ周りが寂しく見えてしまうことに気づき、「レイズをカッコよく履くためにはキャリパーも一緒に検討したい」との結論に至りました。

今回は購入には至りませんでしたが、ホイール交換が車の印象を大きく変えることがわかる動画となっています。愛車のカスタムを考えている人は、参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:04

「ついにやっちゃったー！」愛車BRZに悲劇
00:43

ホイールに痛々しいガリ傷を発見…
02:18

心機一転！新しいホイールの購入を検討
03:58

愛車が激変！憧れのRAYS「TE37 SAGA」を試着

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