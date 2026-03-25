【りーちゃんねる】愛車BRZに悲劇…！ホイールのガリ傷をきっかけに憧れのRAYS「TE37 SAGA」を装着
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が、「【辛すぎる】2年半、無傷で守ってきたBRZをぶつけてしまいました」と題した動画を公開しました。納車から2年半、無傷で守ってきた愛車BRZのホイールに傷がついてしまったことを報告。ショックを受けながらも、これを機に新しいホイールの購入を検討する様子を紹介しています。
動画冒頭、りーちゃんは「ついにやっちゃったー」と頭を抱え、愛車のBRZに傷をつけてしまったことを告白。傷は左後ろのホイールにできたガリ傷で、「結構深くイッてるよこれ…」とそのショックの大きさを語りました。父親に連絡したところ、「左後ろのホイールは割とガリっても分からないよ」と言われたというエピソードも明かしています。
大きなショックを受けつつも、気持ちを切り替えて新しいホイールの購入を検討するため、カーショップ「YR-Advance」へ。以前から気になっていたというRAYSのホイール「TE37 SAGA」を自身のBRZにフィッティングしてみることに。
実際に装着すると、車の印象が激変。黒いホイールによって車全体が引き締まり、りーちゃんは「これはカスタム車両だぁ」と大興奮。純正とは異なるスポーティーなデザインに満足げな表情を見せました。しかし、スポークが少なくなったことでブレーキ周りが寂しく見えてしまうことに気づき、「レイズをカッコよく履くためにはキャリパーも一緒に検討したい」との結論に至りました。
今回は購入には至りませんでしたが、ホイール交換が車の印象を大きく変えることがわかる動画となっています。愛車のカスタムを考えている人は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画冒頭、りーちゃんは「ついにやっちゃったー」と頭を抱え、愛車のBRZに傷をつけてしまったことを告白。傷は左後ろのホイールにできたガリ傷で、「結構深くイッてるよこれ…」とそのショックの大きさを語りました。父親に連絡したところ、「左後ろのホイールは割とガリっても分からないよ」と言われたというエピソードも明かしています。
大きなショックを受けつつも、気持ちを切り替えて新しいホイールの購入を検討するため、カーショップ「YR-Advance」へ。以前から気になっていたというRAYSのホイール「TE37 SAGA」を自身のBRZにフィッティングしてみることに。
実際に装着すると、車の印象が激変。黒いホイールによって車全体が引き締まり、りーちゃんは「これはカスタム車両だぁ」と大興奮。純正とは異なるスポーティーなデザインに満足げな表情を見せました。しかし、スポークが少なくなったことでブレーキ周りが寂しく見えてしまうことに気づき、「レイズをカッコよく履くためにはキャリパーも一緒に検討したい」との結論に至りました。
今回は購入には至りませんでしたが、ホイール交換が車の印象を大きく変えることがわかる動画となっています。愛車のカスタムを考えている人は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
無計画旅行は要注意！「めっちゃギリギリです…」MT女子がBRZで挑んだ名古屋観光のリアル
愛車の写真が“カタログ超え”の仕上がりに！プロの撮影スタジオ「ハチビースタジオ」を体験
洗車のプロが作った「至高の洗車場」がオープン！「D-Wash武蔵村山店」で女性オーナー達の愛車自慢大会も開催！？
チャンネル情報
はじめまして！りーちゃんです。愛車のBRZとの思い出をこれからどんどん載せていこうと思っています?X(Twitter)https://twitter.com/Riichan_ZD8Instagramhttps://www.instagram.com/riichan_zd8/