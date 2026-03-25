15日に肺炎のために死去した大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さん（享年69）の葬儀が24日、千葉県内の斎場で営まれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）ら約300人が参列した。ライバルかつ親友だった元大関・琴風の中山浩一氏が弔辞を述べ、喪主で元歌手のみづえ夫人は涙ながらにあいさつ。「南海の黒豹（ひょう）」の愛称で人気を誇った昭和の名大関との最後の別れを惜しんだ。

【あいさつ抜粋】親方はそれまでは自宅で、なんとか在宅で、おうちがいいだろうと思って一生懸命、私なりにできることをしてきたつもりですが、昨年の8月から自宅ではちょっと難しくなり、施設の方でお世話になっておりました。でも秋ぐらいには少し良くなり、またおうちに帰れるかなと思ってはいたんですが、今回このようなことになってしまいました。

ただ、（春）場所中ということもあり、テレビをつけると亡くなる前日も私に「お母さん、相撲に行かなくていいの？」って言われて。「お父さんいいんだよ、もう定年になったんだよ」って言ったら、「そうなんだね」って言いました。

そして、親方が何よりも大切にしている2人の子供。「お父さんの幸せは何？」って聞くと、必ず「（長男の）勝信、（長女でモデルの）アイリ、お母さん」。「えっ、それだけでいいの？」って言ったら、「それ以外、何があるの？」って言われて、私たち家族は過ごしてきました。

そのお父さんの大きな愛情で私たち3人は過ごしてまいりましたが、お父さんがいなくなり、でも、このようにたくさんの皆さまとのご縁は親方がつくってくれたご縁です。どうかこれからも皆さまとのご縁が続きますことをお願いしたいと思います。本当にたくさんの方にお世話になりました。ありがとうございました。