3月23日、テレビ朝日の松岡朱里（じゅり）アナウンサーが自身のInstagramを更新。休み中の沖縄旅行を満喫するプライベートショットを公開し、ファンから歓声があがっている。

3月16日、松岡アナがアシスタントMCを務める『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）では、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「今週、松岡さん、お休みです」と発表し、松岡アナの8期上の先輩である桝田沙也香アナウンサーが同日から代役を務めた。

松岡アナは《先週はお休みをいただき 人生初の沖縄本島・石垣・宮古に行ってきました気温もごはんも人もあたたかく、景色も美しかった… 今週から、また 羽鳥慎一モーニングショー宜しくお願いします。》と投稿。海辺でデコルテが美しいオフショルダーワンピース姿のショットや沖縄の風景写真、ヘルメット型の専用装備を頭からかぶり、水中散歩するアクティビティ・シーウォーカーを2人の女性とともに楽しむ動画などを添えた。松岡アナは、23日から同番組に復帰している。

コメント欄にはファンから

《オフショルダーもっと！》

といった“美デコルテ”ショットに喜ぶ声や、

《先週はモーニングショー見ませんでした。今日から見始めました》

などと、松岡の復帰に言及する声が相次いでいる。

国際基督教大学卒の松岡アナは、2024年4月に入社したその日からアシスタントMCとして『モーニングショー』に出演している。

「松岡アナは、5期先輩の斎藤ちはるアナに次ぐ“エース候補”として期待されています。番組内で物おじせずに発言する様子が、従来の女子アナっぽくないと好評です。2025年8月の放送で、便秘の話題の際には『それこそ快便の快便で、1日に4回ぐらい出る。今朝も2回出ました』などとあっけらかんと話し、羽鳥アナから『そんな滑舌よく爽やかにいわれると応援したくなるね。松岡いいね』とツッコまれたこともあります。

今回、一週間のお休みの後23日の放送で復帰。MCの羽鳥アナが『松岡さん1週間お休みでしたが、きょうからまた』と促すと、『はい、よろしくお願いします』とリフレッシュして元気な姿を見せていました」（芸能記者）

番組で見せる度胸と、SNSで見せる等身大の“素顔”のギャップに、今後も注目が集まりそうだ。