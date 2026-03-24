女優の中山来未（30）が結婚したことを24日、自身のインスタグラムで発表した。

中山は「ご報告」として「いつも温かく見守ってくださる大切な皆様へ私事で恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と結婚したことを報告した。

「先日、無事に式を挙げ、新しい一歩を踏み出したことをご報告させていただきます」とウエディングドレス姿のショットを投稿した。

また「当日は、大好きな家族や友人はもちろん、親身に寄り添ってくださった式場スタッフの皆様のおかげで、心から幸せを感じるあたたかい時間を過ごすことができました。改めて、周りの皆様の優しさに支えられていることを実感しています」と振り返った。

そして「これからは私たちらしく、手を取り合って笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思っています」と思いを記し「表現者としても、一人の人間としても、もっと成長していけるよう精進してまいります。未熟な二人ですが、これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いします」と伝えた。