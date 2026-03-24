HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、実力者として注目を集めていた候補生の脱落という衝撃の展開に、視聴者やスタジオから悲鳴が上がった。

【映像】「日プ女子」練習生が脱落した瞬間（日プ時代の様子も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。

HIORI（18）、HONOKA.K（20）、HONOKA.M（16）、RINKA（21）の4名で構成されたA TEAM。しかし合格者が「HIORIのみです」と発表されると、スタジオは「ええーーー！！」と絶叫、HONOKAを応援していたMOKAは「HONOKAちゃん…」とあまりにも厳しい選考結果に顔を覆った。客席で見守っていたダンスコーチのAIKA先生も、教え子の脱落に号泣、指原も「本当、残酷」と言葉を漏らした。

「嘘でしょ」「辛すぎる」SNSで衝撃の声

大型オーディション『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（日プ女子）』出身で、歌唱トップ合格＆ダンスランキング4位の実力を誇るHONOKA.K（黒川穂香・20）。HONOKAは、脱落直後のインタビューで「2人目とか言わないかなとか思ってたけど、落ちたんすねって思いました」と率直な心境を吐露。しかし「Aチームの中でHIORIが受かったので、1人でもアメリカに行ってくれるなら、もうそれで良い」と潔くコメント。自身の今後については「今までは落ちるたびに、もう辞めますって言ってたけど、落ちちゃったけど、自分の良い姿をたくさん見られたし、今の自分が好きなので諦めずに頑張りたいと思います」と前を向いた。その強さと成長に、スタジオの指原は拍手を送り、SAKURAも「諦めないでほしい」とエールを送った。

この結果に「嘘でしょ」「辛すぎる」「ええええ」「信じられない」「努力してたのに」など悲痛の声が寄せられていた。（『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』／ABEMA K-POPチャンネル）