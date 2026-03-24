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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月24日は、一日中快適に装着できるXiaomi（シャオミ）のセミインイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Active」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【2026最新】シャオミ(Xiaomi) REDMI Buds 8 Active ワイヤレスイヤホン デュアルマイクAI通話ノイズリダクション SBC/AAC対応 Bluetooth 5.4 低遅延 防塵防滴 Google Fast Pair 2台のデバイスに同時接続 急速充電 最大37時間再生 iPhone/Android/Pad適用 Type-C 会議/通勤/スポーツ 小型軽量 ホワイト 2,180円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

本日3月24日発売開始！Xiaomiの新作ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Active」が7%オフ

本日3月24日に発売開始したXiaomi（シャオミ）の完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Active」が7%オフ。

耳を完全に塞がないセミインイヤー型の快適な装着感が魅力。耳のラインに沿うデザインでやさしくフィットし、圧迫感を軽減します。

長時間つけていても耳が疲れにくく、周囲の音も適度に聞き取れます。通勤や通学といった移動や音楽に集中したいときにもピッタリです。

リーズナブルながら大型ドライバー搭載で高音質を実現。イコライザー設定も自由自在です

14.2mmの大型チタンメッキダイナミックドライバーを搭載。2000円台と低価格ながら、臨場感あふれるサウンドと低音の響きやクリアな中高音を楽しめます。

AACコーデックにも対応。音声データを効率よく圧縮し、動画や音楽の音質の劣化を抑えます。

Xiaomi Earbudsアプリを使えば、イコライザー設定から自分好みのサウンドにカスタマイズも自由自在。

Bluetooth 5.4に対応し、接続の安定性、高速伝送を実現。また、AIノイズリダクションを搭載したデュアルマイクにより、風切り音を気にせずに通話が可能です。

最大37時間も連続再生できるロングバッテリーも魅力。優れた防水・防じん性能で長く愛用できます

最大7時間、充電ケースを併用すれば最大37時間の音楽再生が可能です。こまめに充電する手間が減り、毎日使っても長期間使用できるのは嬉しいですね。

急速充電に対応しており、わずか10分間の充電で約2時間の連続再生ができるのも便利。家を出る前に充電のし忘れに気づいても問題ありません。

P54規格の防水・防じん性能を備えており、突然の雨やランニング中の汗による故障リスクを抑えて、より安心して長く使えますよ。

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なお、上記の表示価格は2026年3月24日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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