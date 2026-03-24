2026年4月1日付け・令和8年度の石川県教職員の人事異動

全体の異動件数は小学校803件、中学校441件、高校263件、特別支援学校105件の合計1612件。

新規採用者16年連続で300人超

新規採用者は322人。300人を超える配置は16年連続。

女性管理職が過去最高に

女性の校長・副校長・教頭への新規任用は90人。これで女性管理職の総数は300人で過去最高となった。石川県教育委員会の女性管理職の目標割合は45％で、今回昨年度より1.9ポイント高い44.7％まで迫った。

女性管理職の新規任用者のうち、小学校の校長は23人、中学校の校長は8人、高校の校長は1人、特別支援学校の校長は3人。

【小中学校・校長】【小中学校・教頭】【小中学校・主幹教諭】【小中学校・教諭（小松教育事務所管内）】【小中学校・教諭（金沢教育事務所管内）】【小中学校・教諭（中能登教育事務所管内）】【小中学校・教諭（奥能登教育事務所管内）】【県立中学・教諭】【県立高校・特別支援学校 校長】【県立高校・特別支援学校 副校長】【県立高校・特別支援学校 教頭】【県立高校・特別支援学校 部主事】【県立高校・特別支援学校 主幹教諭】【県立高校・特別支援学校 教諭】【県立高校・特別支援学校 養護教諭】【県立高校・特別支援学校 実習教諭・実習助手】【県立高校・特別支援学校 寄宿舎指導員】【小松市立高校】【県教委へ転入】【金沢大学附属学校へ転出】【新任学校長（小中学校）】【新任学校長（県立高校・特別支援学校・小松市立高校）】【退職する学校長（小中学校）】【退職する学校長（県立高校・特別支援学校）】【役職定年となる学校長（小中学校）】【役職定年となる学校長（県立高校・特別支援学校】