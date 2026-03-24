◇第98回選抜高校野球大会 2回戦 八戸学院光星５―４滋賀学園（2026年3月24日 甲子園）

八戸学院のスーパー2年生・菅沼晴斗が決勝打を含む2安打3打点と大暴れ。今センバツ2試合で9打数5安打6打点と打線を引っ張っている。

4―4の8回1死一、二塁で打席に入ると初球のスライダーを左前に勝ち越し適時打を放った。

「滋賀学園さんの過去の試合を通じても、やっぱり初球は変化球から入ることが多くて、スライダーっていうのを絞って打席に立ちました」と、初球の変化球を捉えた。

出身は北海道だが、八戸学院光星の強打に憧れ、津軽海峡を越えた。

憧れは同校OBの巨人・坂本勇人。同じ右打者として「坂本選手はインコースを打つのが上手いので、そういうところをマネして」と、意識する。

「自分はチャンスに強い」と言い切るメンタルも魅力。

春は準優勝した2012年以来14年ぶりのベスト8。次戦はセンバツ史上最多60勝を誇る名門・中京大中京だ。

菅沼は「厳しい展開になると思うんですけど、一戦必勝で頑張りたいと思います」と表情を引き締めた。