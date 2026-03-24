タワーのてっぺんで着替え…「断りたかったけどやりました」“出川哲朗の後継者芸人”が明かす衝撃の仕事

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

3月23日（月）に放送された同番組では、“体を張る芸人”の代表として、パンサーの尾形貴弘がVTR出演。“断りたかったけど引き受けた仕事”について衝撃の告白をした。

【映像】“体張り芸人”パンサー尾形が挑戦した衝撃の仕事

今回は「体を張る芸人の本音」というテーマで進行。

そこで本音を語るゲストとして登場したのが尾形だ。尾形といえば、以前同番組に出演した出川哲朗が、自身の後継者として名前を挙げていた人物でもある。

尾形はさっそく、南アフリカでライオンと一緒に歩いたり、スカイダイビングをしたりといった、これまでの過酷な仕事を回顧。そして「嫌ですよ、マカオタワーとか」と渋い顔で切り出した。

その仕事について、尾形は“マカオタワーの上にある電柱を登り、ほぼてっぺんのような場所でパジャマから制服に着替えた”と説明。「断りたかったけど、やりましたもんね」としみじみと語った。

この強烈なエピソードに、MC2人も実際のマカオタワーの写真を見て「怖いな」「えっ」と衝撃を受けていた。