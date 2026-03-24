明日3月25日（水）よる10時より最終話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

3月25日（水）の最終話放送を控え、監督・脚本を務める今泉力哉がゲストを迎えたトークイベントを3月21日（土）に実施。本作を欠かさず毎話見ているという加賀翔（かが屋）、大島育宙をゲストに、これまで明かすことのなかった撮影の裏側や本音、そして「そもそも恋愛とはなんなのか？」を語り合った。

加賀は、2015年に賀屋壮也とお笑いコンビ・かが屋を結成。「キングオブコント」で2019年と2022年に決勝進出、「マイナビ Laughter Night 第10回チャンピオンLIVE」で優勝するなどの実力派。またカメラを趣味とし、今泉のプロフィール写真を撮影したこともあるという間柄。小説「おおあんごう」を執筆するなど、その活躍は多岐にわたる。大島は、2015年に早乙女零とお笑いコンビ・XXCLUBを結成。映画やドラマへの関心が高く、2019年からは映画やドラマの考察をメインとしたYouTubeチャンネルも開設。独自の視点で分析し、評論を展開。コラムニストとしても知名度を持ち、本作に関してもYouTubeやSNSでコメントしている。

イベントにはドラマの視聴者も招き、知られざるドラマの裏側を明かした。当記事ではその一部を紹介する。

■今泉力哉が語る第1話誕生の秘話「実は元々は第2話がドラマの第1話でした」

今泉は「最初、文菜が1話の時点でけっこう嫌われていた、というか、ついていけない、みたいな感想も多く目にして。1話がちょっと尖りすぎてたっていうのはあるんですけれど。自分の中でもわかっているというか、原因は2つあって。1つは、最初にゆきお（成田凌）とコインランドリーで出会って、相手の職場についていって、で、しかもお酒まで飲んで、家にも行くみたいな。怖いじゃないですか。危ないし。そんなのありえないでしょ、っていうのと。もう1つは、後半、1年後になっていきなり山田（内堀太郎）と浮気しているという、この2つだと思っていて。で、浮気の方はキャラクターなので批判されても今後も描くと思うのですが、最初の、危ないぞ、は俺も思っていて（笑）」と話す。

続けて「実は元々、第2話がドラマの第1話の予定だったんです。文菜は古着屋で働いていて、行きつけの喫茶店があったり、色々な登場人物が紹介される回なんです。ゆきおともすでにつきあってて、山田も小太郎（岡山天音）もいて、みたいなところから始めようとしていたんです」と語り、加賀、大島をうならせる。第1話が今のかたちになった経緯として、今泉が脚本を執筆しながら、本作のロケハンを行った際、同行するスタッフに相談したところ、「（コインランドリーでの）出会いは第1話で見たい」「これはだいぶ危ないけど、面白い」という声があがり、「本当？じゃあ第1話でやる？」というやりとりがあって、変更したという。そのエピソードに、大島は「監督より他のスタッフの方が尖ってたんですね。確かにこれ地上波だっけ？って思いながら何回かリモコン確認しちゃいました」と反応した。

■加賀翔が語る、小太郎の魅力

加賀は「僕、見ててこんなにベラベラ喋っちゃうドラマ初めてで。“やめなやめな”、“行くな行くな”、“それダメ”ってめっちゃ喋っちゃうんですよ。でもそのダメだよっていうところにつま先はみ出ちゃう、その危ない魅力がドラマを通して一貫してるんだなと思った時に、心の制御の出来なさを感じて、すごい好きなんですよ。ネタでもそういうことは書いたりするんですけれど。そういう時、僕は笑っちゃうんですね。小太郎は可愛い、本当に愛おしい。でも、今泉監督は、これをどう思って見ているんだろうなと思って」と質問。

それに対し、今泉は「同じですよ、笑ってます。俺も愛おしいなと思っているし、やっぱりそのダメな部分とか、あの、良かれと思って言っている小太郎の言葉が全部ずれていたり。正直なことが正しいわけじゃないのに、嘘とかつけずにバレちゃう人じゃないですか。ああいうのはその人の魅力と思って書いています。でも相手にしたら無茶苦茶じゃないですか。例えば女性に“ちょっとむくんでない？”みたいなことを言っちゃうとか」と、同じく小太郎を愛でていることがわかった。

■今泉力哉が描く、成長しない人物の魅力

大島は「僕は監督の過去の作品とかインタビューとかも知りすぎているんですけれど。いろんなところで、成長しない主人公を描いて、それを（見ている人が）見守るような、答えのない作品をつくりたい、とおっしゃってると思うんですけれど。とはいえ、文菜は10話という長い期間で描いているから、どうしても進化せざるを得ないのかなと思っていて。もちろん高校時代の恋愛、大学時代の恋愛、大人になってからの恋愛、そして、今迷ってる恋愛という中で、変化は絶対していて。それが彼女の中で地層のように積み重なって、今の彼女をつくっている。だから成長しちゃってると思うのですが、そのことに今まで描いてきたものとのギャップというか、違いというのはありますか？」と今泉へ質問。

今泉は「成長させないというのは、言葉としては言えるけど、難しいですよね。何を成長と呼ぶか、で。最終回に向けてゆきおとちゃんと向き合おうとする、それだけでも十分な成長と捉えられるし。具体的に何かをするって行動だけじゃなくて、思考したり悩んだりっていうことも十分な行動だし、十分な成長と俺は思っているんですよ。告白するかどうか迷っている人と、迷いもしていない人って全然違うと思っていて。（結果だけじゃなく、）過程を描きたいし、その悩みの過程を誰かが見ていることを描くことが映画とかドラマではできると思っていて。そこはやりたいんです。そうすると、見ている人たちが日々上手くいってなかったりする時に、あ、自分のこの上手くいっていない時間も誰かが見ているかも、って。その日々も主人公になり得るというか。愛おしくなる。『愛がなんだ』を撮った時に、主人公が大きく成長しなかったから、多くの方に届いた気がして。あの時のお客さんのリアクションから、成長しない物語をつくる、っていう意識が強くなりました」と回答し、本作での「成長」の捉え方を、迷いながら言葉にした。

■今泉力哉が辿り着いたラストとは？

加賀は「こんなに心揺さぶられて、キャラクターに愛を感じるっていうのは、やっぱりこれは今泉さんの人間愛だとは思うので、これがやっぱり魅力だから10話が本当に怖くて。誰かが絶対どうにかなるじゃないですか」と意見。

それに対し、今泉は「10話はもちろん文菜がゆきおと向き合ってどうなるか。一番大きいのはそれでも続けていくのか、別れるのか、みたいな部分だと思うんですけれど。撮影をしながら、現状の脚本だとなんか1個足りない、と思ってたんです。別れ話とか、正直に向き合った際に生まれる、まだあまりドラマなどで描かれてない感情が絶対あるはずなのに、ってずっと思ってて、ずっと考えてて。で、自分なりに1つの答えに辿り着いて。多分あまり描かれていない感情に文菜がなります。それを描くことで、救われる人もいれば、呆れる人もいると思うっていう結論に達します。それは自分の恋愛の感覚としても思ったことがあるし、でも、すごい迷ったんですよ。これって描いた方がいいのか、描かない方がいいのか。それで、杉咲さんに相談したら、“いや絶対いますよ。たくさんいます”って言ってくれて。それですごい勇気づけられて」と脚本についても、俳優陣に相談しながらつくっていたことが判明。

質問コーナーでは、「純粋な好きと言う気持ちでつきあってきたこと、安定感を考えてつきあってきたことと両方経験があるが、感情と理性どっちを大事にすべきか？」「恋愛的に好き、性的に好き、人間的に好きの違い」や「ムチャクチャ好きだった人との恋愛から立ち直るには？」などの質問に3人が答えた。

そして最後に今泉が最終話の見どころを語った。「10話でゆきおと向き合うことをしようとしている文菜が向き合った結果の感情を描けている自信はあるので、すべての人に届くというよりは、深く誰かに届けばいいかなと思っていて。それで誰かがちょっとでも、今まで恋愛ものは見ていても省かれた外側にいたけれど、あ、そこを描いてくれるんだ、と思ってもらえる作品になっている気はするので、ぜひお楽しみに。小太郎もまたなんか大暴れしているので」とコメント。

時間が足りないという声が上がるほど盛り上がり、トークイベントは終了。この様子は動画でも公開。

動画はこちら：https://www.youtube.com/playlist?list=PLmoyULaM_rcxxFPwJbeq2RI3_MEKpWltn

なお、番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）では、最終話のあらすじ・予告映像を公開中。

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