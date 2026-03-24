不二家洋菓子店の3日間限定セール！人気ケーキが半額で楽しめる春のご褒美

春の新生活シーズンにぴったりな嬉しいニュースが到着しました♡不二家洋菓子店では、毎年大好評の半額キャンペーンが今年も開催。今回は人気の「プレミアムショートケーキ」に加え、「プレミアムチョコ生ケーキ」も対象となり、より豪華な内容に。さらに、お手頃価格で楽しめる応援スイーツも登場し、甘いひとときを気軽に楽しめます。大切な人とシェアしたくなる、この春限定の特別なチャンスをチェックしてみてください♪

3日間限定！人気ケーキが半額に

不二家洋菓子店の大人気企画として知られる半額キャンペーンが、2026年4月1日（水）～3日（金）の3日間限定で開催されます。

対象となるのは、定番の「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」の2品。

通常価格各税込667円のところ、各税込333円で楽しめるという嬉しい内容です。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

また、当日の購入は1会計につき各4個までとなっているため、早めの来店がおすすめです。※ご予約は承っておりません。

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定番人気ケーキの魅力を紹介



「プレミアムショートケーキ」は、口どけの良いシャンテリークリームと苺を2段にサンドした、不二家の不動の人気No.1商品。軽やかな甘さとフレッシュな苺のバランスが絶妙です。

一方、「プレミアムチョコ生ケーキ」は、ココアスポンジにチョコクリームと濃厚なチョコガナッシュを重ね、キャンディングアーモンドがアクセントに。チョコ好きにはたまらない贅沢な味わいが魅力です。

応援価格で楽しめる注目スイーツ



半額キャンペーン以外にも、気軽に楽しめる応援価格商品がラインアップ。「ガナッシュショコラ」（税込518円）は、ガナッシュホイップとキャラメルソースのコクが魅力。

「苺とレアチーズ」（税込518円）は、苺の甘酸っぱさとチーズのまろやかさが絶妙にマッチ。

「苺のボンブショート」（税込518円）は、練乳入りクリームで仕上げたやさしい甘さが楽しめます。

※応援価格商品は、なくなり次第終了となります。

※店舗により販売状況が異なる場合がございます。

春のご褒美に甘いひとときを♡



新生活がスタートするこの季節、ちょっとしたご褒美にぴったりのスイーツが勢ぞろい。3日間限定の半額キャンペーンはもちろん、気軽に楽しめる応援価格商品も見逃せません。

家族や友人とシェアしたり、自分へのご褒美に選んだりと、楽しみ方はさまざま♪数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。春のひとときを、甘く幸せな時間で彩りましょう♡