『ロンハー』エバースがコンビ揃ってみりちゃむに告白！予測不能な展開が続く

3月24日（火）の『ロンドンハーツ』では、先週に引き続き「究極恋愛シミュレーション・ラブマゲドン」が放送される。

この企画では、「もしも地球上に男7人＆女6人しかいなければ、あなたは誰と結ばれたいか？」の究極の選択を迫られ、結ばれたい相手をガチ指名。

見事、相思相愛となったカップルから抜けていき、誰とも結ばれない“屈辱男”は、地球上で1人ぼっちになってしまうという恋愛サバイバルだ。

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今回の男性陣は、ガチで彼女を探しに来たという藤本敏史（FUJIWARA）をはじめ、井口浩之（ウエストランド）、奥田修二（ガクテンソク）、新山（さや香）、エース（バッテリィズ）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）など、お笑い実力者が勢ぞろい。

対する女性メンバーは、元フィギュアスケート選手の安藤美姫、元NHKアナウンサー・中川安奈、元祖バラエティ女王・鈴木奈々、ギャルモデルのみりちゃむ、元HKT48の田中美久、女子プロレスラーの上谷沙弥といったアスリート、モデル、アイドル、アナウンサーという個性豊かなメンバーがそろう。

前回、安藤美姫＆ガクテンソク奥田カップルが成立。

また、エバースがコンビ揃ってみりちゃむに告白するなど波乱の幕開けとなったが、その後も予測不能な展開が！

「最初からずっと選んでいた」「一番楽しいと思う」「顔がめっちゃ好き」と熱い告白で恋が叶うカップルもいれば、「○○おじさん」誕生でスタジオドン引き!?

さらに「いろんな女性のSNSをフォローしているのが気がかり…」とカップル成立後に暴露も…？

恋のバトルに撃沈し、誰ともカップルになれず、地球上に1人残される屈辱男は誰になるのか!?