「リーグで彼ほどの失望はない」新エース候補だった日本人FWがまさかの“１得点”で現地メディアがバッサリ→古巣移籍について報道「キャリアを復活させたいなら…」
チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムでも苦戦が続き、古橋亨梧は１月のマーケットでセルティック復帰の可能性が騒がれた。だが、移籍は実現していない。
セルティックのマーティン・オニール監督は、古橋がバーミンガムで力を証明したいと意気込んでいることを示唆した。だが、その後も状況は好転せず。古橋はリーグ戦で１得点しか挙げられないまま、出場機会もなくなっていった。
『Football League World』は３月22日、「今季のリーグでキョウゴ・フルハシほどの失望はないはずだ」と指摘。「クリス・デイビス監督は先発として完全に断念したようだ。移籍は遠くないかもしれない。それは馴染みあるクラブへの移籍となるかも？」と、セルティック復帰について報じている。
「30代に入っているキョウゴが、自分のキャリアを復活させたいと望むなら、ベストの日々を過ごしたチームに戻るのは明確な選択と思われる。慣れていないリーグでの別の挑戦は、不調が続くことにつながるかもしれない。また、契約は残り２年だけに、バーミンガムも一定額を取り戻そうとする可能性がある」
「力を証明できておらず、キャリアのピークも残り２、３年とみられる年齢になり、同じ２部のくらうで彼に大金を支払おうとするクラブはないだろう。レンヌやバーミンガムでの経験から、欧州５大リーグのチームについても同様だ」
同メディアは「セルティックは彼の獲得にそこそこの移籍金を出し、報酬も支払うことができるとみられる。だが、それだけではない。成功したクラブに戻り、再び欧州でプレーできるだけに、キョウゴにとっても迷うことないと思われる」と締めくくった。
「バーミンガムでキョウゴがうまくいかなかったことは、明らかに誰もが落胆しているだろう。だがどちらも、もっと大きくてもっと良い今後に向けて前進するタイミングだと賛同するはずだ」
セルティックではエースとして活躍し、ファンからも愛された。だが、新エース候補と期待されながら、レンヌとバーミンガムで厳しい日々を過ごしている。グラスゴーに戻るのは、ひとつの選択肢なのか。それとも、また別の道へと進むのか。この夏の古橋の身の振り方に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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セルティックのマーティン・オニール監督は、古橋がバーミンガムで力を証明したいと意気込んでいることを示唆した。だが、その後も状況は好転せず。古橋はリーグ戦で１得点しか挙げられないまま、出場機会もなくなっていった。
「30代に入っているキョウゴが、自分のキャリアを復活させたいと望むなら、ベストの日々を過ごしたチームに戻るのは明確な選択と思われる。慣れていないリーグでの別の挑戦は、不調が続くことにつながるかもしれない。また、契約は残り２年だけに、バーミンガムも一定額を取り戻そうとする可能性がある」
「力を証明できておらず、キャリアのピークも残り２、３年とみられる年齢になり、同じ２部のくらうで彼に大金を支払おうとするクラブはないだろう。レンヌやバーミンガムでの経験から、欧州５大リーグのチームについても同様だ」
同メディアは「セルティックは彼の獲得にそこそこの移籍金を出し、報酬も支払うことができるとみられる。だが、それだけではない。成功したクラブに戻り、再び欧州でプレーできるだけに、キョウゴにとっても迷うことないと思われる」と締めくくった。
「バーミンガムでキョウゴがうまくいかなかったことは、明らかに誰もが落胆しているだろう。だがどちらも、もっと大きくてもっと良い今後に向けて前進するタイミングだと賛同するはずだ」
セルティックではエースとして活躍し、ファンからも愛された。だが、新エース候補と期待されながら、レンヌとバーミンガムで厳しい日々を過ごしている。グラスゴーに戻るのは、ひとつの選択肢なのか。それとも、また別の道へと進むのか。この夏の古橋の身の振り方に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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