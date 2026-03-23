2大トレンドは、カメラ機能＆大画面化。最新“スマホ”3選

私たちの暮らしに欠かせないスマホの最先端が知りたい！ 現在のトレンドを網羅した注目機能から、今後遂げるであろう進化の予測まで、ケータイジャーナリスト/ライターの石野純也さんが分析。

教えてくれた方

石野純也

ケータイジャーナリスト/ライター。通信事業者、携帯電話メーカー、コンテンツプロバイダーなどを取材し、幅広い媒体に原稿を執筆する。近著は『通信ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）。

「最近のスマホの2大トレンドは、カメラ機能と大画面化。カメラ機能は、暗所撮影や自然な背景のボケに強い1型センサーに加えて本格ズーム機能を備えた望遠カメラを搭載し、さらに撮影時にAIで補正するなどデジカメ以上に高機能な機種まで出ています。大画面化は、折りたたみスマホが増えてきたことや、どこでも高品質な動画が見られるようになったことにより、需要が拡大中です。

そして、今後トレンドを牽引するであろうと注目されているのがAI機能です。各アプリをまたがってタスクをこなす、エージェント的なAIがさらに発達し、できることがもっと広がると思います」

Apple「iPhone 17」

標準モデルながら6.3インチの大画面、高精細な超広角カメラなどProと遜色ない機能を備え、全体的な性能バランスが向上。全5色展開。 \129,800〜（Apple TEL. 0120-993-993）

FEATURES

Google「Google Pixel 10 Pro」

最上位機種であるProモデルに近いディスプレイ機能や処理能力を搭載ストレージの最低容量が256GBまでアップし、より実用的にパーソナルAIシステムApple Intelligence搭載で、文章・画像生成などが可能

洗練されたデザインが印象的。新機能とアップデートが安心の7年間保証。全4色展開。 \174,900〜（Google Pixel ヘルプセンター）

FEATURES

Samsung「Samsung Galaxy Z Fold7」

生成AIで100倍までズームできるカメラを搭載し、画質が高精細で美しいAIがメッセージのやり取り中に必要な情報を提案するマジックサジェスト機能を搭載OSのアップデートが他のAndroidスマホより早く、定期的に新機能に対応する

約2億画素のUltraカメラ、高性能プロセッサ、高度なGalaxy AIを搭載した折りたたみ型。 \265,750〜（Samsung）

FEATURES

写真・中島慶子 取材、文・宮尾仁美 anan 2487号（2026年3月11日発売）より

折りたたみ式ながら、一般的なスマホとほぼ変わらない厚み、重さを実現開くとミニタブレットと同等のサイズ感で、アプリの同時利用や電子書籍の閲覧に最適処理能力が高いため、何をするにも快適で、高価ながら価格以上の価値がある