全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大泉学園のラーメン店『エキトンの店 井の庄』です。

多彩なアレンジも懐深く受け止めるリッチな本格スープ

カップ麺でもお馴染みの辛辛魚を生んだ『井の庄』が、今度は豚骨ラーメン作りに乗り出した。

スープは豚頭をメインにゲンコツや豚足なども加え、素材を足しつつ3段階で炊く。とろみのあるスープのコクは濃厚ながらもクセは少なくリッチな味わい。そこへ溶かし込んだ卵黄が、まろやかに麺も具材も包んでくれる。

さらに食券機にあるトッピングも見逃せない。いわゆる二郎系インスパイアな野菜盛りも用意しており、ここにマー油を足したのが「クマベジ」。

月見エキトン1070円

『エキトンの店 井の庄』月見エキトン 1070円 オレンジ色に輝くのは「マキシマムこいたまご」。スープにコクを足しまろやかな味わいに。チャーシューもビッグサイズ

途中で丼へ移せば、焦がしニンニクの香りで表情は一気に熊本風へシフト。シャキッと茹でたキャベツやもやしのみずみずしさも加わってあっさりと楽しめる。

王道スタイルもカスタマイズも見事に両立させた、まさにエキサイティングな豚骨、「エキトン」だ！

『エキトンの店 井の庄』店長 山村慶悟さん

店長：山村慶悟さん「毎月10日は替え玉が無料です！」

『エキトンの店 井の庄』

大泉学園『エキトンの店 井の庄』

［店名］『エキトンの店 井の庄』

［住所］東京都練馬区東大泉1-27-20

［電話］03-5935-9651

［営業時間］10時〜23時

［休日］無休

［交通］西武池袋線大泉学園駅北口から徒歩2分

撮影／小澤晶子、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、具材たっぷり「まぜるエキトン」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ほうれん草、きくらげなど具材たっぷり まぜそばも美味！（6枚）