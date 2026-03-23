⽇本初進出ホテル「カペラ京都」開業 町家の精神×上質なホスピタリティ、静謐な美の空間
【女子旅プレス＝2026/03/23】ラグジュアリーホテルブランド・カペラホテルズ＆リゾーツの日本初上陸となる「カペラ京都」が、京都・東山区にグランドオープンした。
【写真】京都初進出ホテル「モクシー京都二条」デザインテーマは“京都の物語”
カペラホテルズ＆リゾーツは、シンガポール、タイ、インドネシア、中国などで事業を展開するホテルブランド。建築は隈研吾氏率いる隈研吾建築都市設計事務所、インテリアデザインはシンガポールのBrewin Design Officeが手掛け、歴史ある宮川町の元新道小学校跡地に、京都の伝統美と現代のホスピタリティを融合させた「知と文化の探訪の場」が誕生した。
地上4階建て、全89室の客室は、伝統的な町家の「坪庭」や奥行きのある構造を現代的に再解釈。建仁寺を正面に望む2室だけの「祇園スイート」や、毎日源泉から運ばれる天然温泉を専用風呂で楽しめる6室の「温泉スイート」など、京都の暮らしが育んだ空間文化を贅沢に体現している。光と素材が織りなす静謐な空間は、滞在そのものが京都という街での体験となり得る。
個性の違う3つの食の空間も見逃せない。中でも目玉は、ミシュラン三つ星を誇るカリフォルニアの「SingleThread」による初の海外店舗「SoNoMa by SingleThread」だ。京都・関西圏の四季折々の農産物と、カリフォルニアのドライクリーク・ヴァレーの豊かな恵みを融合した、ここならではの「おまかせコース」を提供。また、宮川町の提灯に着想を得たフレンチ「Lanterne（ランテーヌ）」や、学校の記憶を継承したナイトダイニング「宵」など、五感を刺激する食空間がゲストを迎える。
館内のスパ施設「Auriga Spa（アウリガスパ）」では、プレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」と提携したスパプログラムを導入。本質的な美を追求するトリートメントに加え、天然温泉をプライベートに愉しめる個室も備え、湯のぬくもりに包まれ、心身をときほぐす比類なきリトリート体験が叶う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：京都府京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町130
電話番号（代表）：075 -541 -8877
建物規模：地上4階、地下2階（一部地域施設を含む）
客室数：89室（内29室スイート）
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【写真】京都初進出ホテル「モクシー京都二条」デザインテーマは“京都の物語”
◆唯一無二の体験を創造「カペラ」が日本初進出
カペラホテルズ＆リゾーツは、シンガポール、タイ、インドネシア、中国などで事業を展開するホテルブランド。建築は隈研吾氏率いる隈研吾建築都市設計事務所、インテリアデザインはシンガポールのBrewin Design Officeが手掛け、歴史ある宮川町の元新道小学校跡地に、京都の伝統美と現代のホスピタリティを融合させた「知と文化の探訪の場」が誕生した。
◆町家の精神と現代美の共演
地上4階建て、全89室の客室は、伝統的な町家の「坪庭」や奥行きのある構造を現代的に再解釈。建仁寺を正面に望む2室だけの「祇園スイート」や、毎日源泉から運ばれる天然温泉を専用風呂で楽しめる6室の「温泉スイート」など、京都の暮らしが育んだ空間文化を贅沢に体現している。光と素材が織りなす静謐な空間は、滞在そのものが京都という街での体験となり得る。
◆世界を魅了する三つ星レストラン「SingleThread」初の海外進出
個性の違う3つの食の空間も見逃せない。中でも目玉は、ミシュラン三つ星を誇るカリフォルニアの「SingleThread」による初の海外店舗「SoNoMa by SingleThread」だ。京都・関西圏の四季折々の農産物と、カリフォルニアのドライクリーク・ヴァレーの豊かな恵みを融合した、ここならではの「おまかせコース」を提供。また、宮川町の提灯に着想を得たフレンチ「Lanterne（ランテーヌ）」や、学校の記憶を継承したナイトダイニング「宵」など、五感を刺激する食空間がゲストを迎える。
◆「ザ・ギンザ」との協業による洗練されたウェルネス体験
館内のスパ施設「Auriga Spa（アウリガスパ）」では、プレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」と提携したスパプログラムを導入。本質的な美を追求するトリートメントに加え、天然温泉をプライベートに愉しめる個室も備え、湯のぬくもりに包まれ、心身をときほぐす比類なきリトリート体験が叶う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■カペラ京都概要
所在地：京都府京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町130
電話番号（代表）：075 -541 -8877
建物規模：地上4階、地下2階（一部地域施設を含む）
客室数：89室（内29室スイート）
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