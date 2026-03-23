「今日好き」公式、メンバーへの誹謗中傷・悪質な投稿に注意喚起「法的措置を視野に」対応も発表【全文】
【モデルプレス＝2026/03/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（毎週月曜21時〜）の公式X（旧Twitter）が22日に更新され、番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応についての声明を発表した。
【写真】「今日好き」公式「重大な違法行為」声明全文
同アカウントは、「番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について」と題した文書において、「現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心ない誹謗中傷や事実にない情報の流布、特定のメンバーを標的に、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質なまとめ動画の投稿が散見されています」と言及。「いかなる理由があっても、個人に対する人格否定や脅迫ともとれるコメント、またはプライバシーを侵害する行為は断じて許されません」と説明した。
これらの行為について「番組参加者の肖像権・人格権を深刻に侵害し、社会的評価を不当に低下させるだけでなく本人に重大な精神的苦痛を与える極めて悪質なものです。また、各SNSコミュニティガイドラインの禁止規定を明確に違反し、日本法上でも名誉棄損や侮辱等に該当し得る重大な違法行為です」と指摘し、「番組制作チームおよびABEMAでは、番組参加メンバーの心身の安全を守ることを最優先事項とし、すでにプラットフォーム運営者への通報削除要請を実施しています」と対応について記した。
また、「今後も過度な誹謗中傷や悪質な投稿を確認した場合には、一切の猶予なく発信者情報の開示請求、および刑事・民事の両面における法的措置を視野に入れ、 関係機関と連携し厳正に対処していきます」と伝え、「誹謗中傷にあたるコンテンツを共有・転載するなどの拡散行為や、コメント投稿やリアクションにより権利侵害を助長させる行為についても、不法行為責任を問われる可能性があることを厳重に認識してください」と注意喚起も。
最後に「今後も、番組に対するご意見は真摯に受け止めながら、参加メンバーが安心して恋に励み、 皆さまに番組をお楽しみいただける環境を確保するため誹謗中傷や悪質な投稿、嫌がらせ行為に対し徹底した対処をしていきます。参加メンバーの恋の行方を、温かく見守っていただけますよう、心よりお願いします」と呼びかけている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。アラブ首長国連邦のドバイが舞台となっている新シーズン「卒業編2026」は、2月16日より放送されている。（modelpress編集部）
【番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について】
いつも『今日、好きになりました。 』を応援いただき、誠にありがとうございます。
現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心ない誹謗中傷や事実にない情報の流布、特定のメンバーを標的に、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質なまとめ動画の投稿が散見されています。いかなる理由があっても、個人に対する人格否定や脅迫ともとれるコメント、またはプライバシーを侵害する行為は断じて許されません。
これらの行為は、 番組参加者の肖像権・人格権を深刻に侵害し、社会的評価を不当に低下させるだけでなく本人に重大な精神的苦痛を与える極めて悪質なものです。また、各SNSコミュニティガイドラインの禁止規定を明確に違反し、日本法上でも名誉棄損や侮辱等に該当し得る重大な違法行為です。
番組制作チームおよびABEMAでは、番組参加メンバーの心身の安全を守ることを最優先事項とし、すでにプラットフォーム運営者への通報削除要請を実施しています。今後も過度な誹謗中傷や悪質な投稿を確認した場合には、一切の猶予なく発信者情報の開示請求、および刑事・民事の両面における法的措置を視野に入れ、 関係機関と連携し厳正に対処していきます。なお、誹謗中傷にあたるコンテンツを共有・転載するなどの拡散行為や、コメント投稿やリアクションにより権利侵害を助長させる行為についても、不法行為責任を問われる可能性があることを厳重に認識してください。
今後も、番組に対するご意見は真摯に受け止めながら、参加メンバーが安心して恋に励み、 皆さまに番組をお楽しみいただける環境を確保するため誹謗中傷や悪質な投稿、嫌がらせ行為に対し徹底した対処をしていきます。参加メンバーの恋の行方を、温かく見守っていただけますよう、心よりお願いします。
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【写真】「今日好き」公式「重大な違法行為」声明全文
◆「今日好き」誹謗中傷・悪質な投稿に注意喚起
同アカウントは、「番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について」と題した文書において、「現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心ない誹謗中傷や事実にない情報の流布、特定のメンバーを標的に、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質なまとめ動画の投稿が散見されています」と言及。「いかなる理由があっても、個人に対する人格否定や脅迫ともとれるコメント、またはプライバシーを侵害する行為は断じて許されません」と説明した。
◆「今日好き」法的措置を視野に対応へ
また、「今後も過度な誹謗中傷や悪質な投稿を確認した場合には、一切の猶予なく発信者情報の開示請求、および刑事・民事の両面における法的措置を視野に入れ、 関係機関と連携し厳正に対処していきます」と伝え、「誹謗中傷にあたるコンテンツを共有・転載するなどの拡散行為や、コメント投稿やリアクションにより権利侵害を助長させる行為についても、不法行為責任を問われる可能性があることを厳重に認識してください」と注意喚起も。
最後に「今後も、番組に対するご意見は真摯に受け止めながら、参加メンバーが安心して恋に励み、 皆さまに番組をお楽しみいただける環境を確保するため誹謗中傷や悪質な投稿、嫌がらせ行為に対し徹底した対処をしていきます。参加メンバーの恋の行方を、温かく見守っていただけますよう、心よりお願いします」と呼びかけている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。アラブ首長国連邦のドバイが舞台となっている新シーズン「卒業編2026」は、2月16日より放送されている。（modelpress編集部）
◆全文
【番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について】
いつも『今日、好きになりました。 』を応援いただき、誠にありがとうございます。
現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心ない誹謗中傷や事実にない情報の流布、特定のメンバーを標的に、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質なまとめ動画の投稿が散見されています。いかなる理由があっても、個人に対する人格否定や脅迫ともとれるコメント、またはプライバシーを侵害する行為は断じて許されません。
これらの行為は、 番組参加者の肖像権・人格権を深刻に侵害し、社会的評価を不当に低下させるだけでなく本人に重大な精神的苦痛を与える極めて悪質なものです。また、各SNSコミュニティガイドラインの禁止規定を明確に違反し、日本法上でも名誉棄損や侮辱等に該当し得る重大な違法行為です。
番組制作チームおよびABEMAでは、番組参加メンバーの心身の安全を守ることを最優先事項とし、すでにプラットフォーム運営者への通報削除要請を実施しています。今後も過度な誹謗中傷や悪質な投稿を確認した場合には、一切の猶予なく発信者情報の開示請求、および刑事・民事の両面における法的措置を視野に入れ、 関係機関と連携し厳正に対処していきます。なお、誹謗中傷にあたるコンテンツを共有・転載するなどの拡散行為や、コメント投稿やリアクションにより権利侵害を助長させる行為についても、不法行為責任を問われる可能性があることを厳重に認識してください。
今後も、番組に対するご意見は真摯に受け止めながら、参加メンバーが安心して恋に励み、 皆さまに番組をお楽しみいただける環境を確保するため誹謗中傷や悪質な投稿、嫌がらせ行為に対し徹底した対処をしていきます。参加メンバーの恋の行方を、温かく見守っていただけますよう、心よりお願いします。
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