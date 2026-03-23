松村北斗、起床時は“めざまし時計”派「壊れては買い直して」 ムロツヨシも共感
俳優の柳楽優弥とSixTONESの松村北斗が、23日、都内で行われたNetflixシリーズ『九条の大罪』イベントに登壇した。この日はドラマの内容にちなみ、“これって私だけ？”というマイルールをキャストが披露した。
【集合ショット】柳楽優弥、松村北斗、ムロツヨシら豪華キャストが集結！
本作は、人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画が原作。実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとにイソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の優秀なエリート弁護士・烏丸真司（松村）が、法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる。リアリティに溢れた法とモラルの極限クライムエンタテイメントとなっている。
この日は柳楽、松村、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督が参加するなか、それぞれのルールに共感できるか、できないかをシロ・クロ・グレーで判定。「朝、みなさんアラームをかけると思うのですが、必ず目覚まし時計をかける。壊れては買い直して。去年、買い換えたくらいでずっと使ってて。スマホを信頼していないわけじゃなくて…これはどこにいっちゃう質問だろう」と話しながらわからなくなってしまった松村にムロは「着地点考えなくていい」とフォローした。
「どうしてもやめられないものが家にいくつかあるとか卒業できないことがあるとか」と松村がキャストに尋ねると、音尾はクロを挙げ「全然わからない。携帯のアラームでいいじゃん」ときっぱり。ムロはシロで「僕はスマホを寝る時に離す。部屋をまたぐとか。それは一緒。できれば自力で起きたい。もしくは起きてしまう年齢…」とこぼすと、音尾は「そうだよね、起きちゃうよね」とここには共感し、笑いを誘っていた。
4月2日からNetflixで独占配信スタート。
【集合ショット】柳楽優弥、松村北斗、ムロツヨシら豪華キャストが集結！
本作は、人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画が原作。実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとにイソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の優秀なエリート弁護士・烏丸真司（松村）が、法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる。リアリティに溢れた法とモラルの極限クライムエンタテイメントとなっている。
「どうしてもやめられないものが家にいくつかあるとか卒業できないことがあるとか」と松村がキャストに尋ねると、音尾はクロを挙げ「全然わからない。携帯のアラームでいいじゃん」ときっぱり。ムロはシロで「僕はスマホを寝る時に離す。部屋をまたぐとか。それは一緒。できれば自力で起きたい。もしくは起きてしまう年齢…」とこぼすと、音尾は「そうだよね、起きちゃうよね」とここには共感し、笑いを誘っていた。
4月2日からNetflixで独占配信スタート。