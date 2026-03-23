【銀だこ】ドジャースコラボ第4弾『LA マッケンチーズ』発売 / 3日間限定「がんばれ！ドジャース!! 応援キャンペーン」も実施

たこ焼きチェーンの築地銀だこは、ロサンゼルス・ドジャースとのコラボレーションたこ焼第4弾『LA マッケンチーズ』を、MLB2026シーズンのドジャース開幕戦に合わせ、3月27日（金）より全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で発売する。価格は税込950円（持ち帰り）。

あわせて27日から29日の3日間限定で、「がんばれ！ドジャース!! 応援キャンペーン」を実施し、この期間は100円引きで提供する。

「がんばれ！ドジャース!! 応援キャンペーン」

〈BBQソース×チーズ×たこやきの日米コラボ〉

『LA マッケンチーズ』は、アメリカのソウルフード「マッケンチーズ（マカロニ・アンド・チーズ）」と日本のたこ焼を掛け合わせた、日米の食文化を融合させたコラボ商品。アツアツのたこ焼にBBQソースと九条ねぎをトッピングし、チェダーチーズを使用した特製マッケンチーズを合わせ、アクセントとしてカレー粉を加えることでスパイシーな味わいに仕上げた。

さらに、カマンベール・クリームチーズ・ゴーダ・チェダーの4種チーズを使用したプレミアムチーズソースと、小袋仕様のチェダーチーズソースによるWチーズソースをかけることで、コクとパンチのある濃厚な味わいが楽しめるという。

『LA マッケンチーズ』

〈商品概要〉

『LA マッケンチーズ』（LA Mac ‘n’ cheese）

1舟8個入り

価格：持ち帰り 950円（税込）/ 店内飲食 968円（税込）

※日本国内は8個入りのみ（一部店舗を除く）

※コラボ商品のため、回数券、引換券、各種割引券の対象外

販売店舗:日本国内の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）、ドジャー・スタジアムでも販売