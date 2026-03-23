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2025年4月からの省エネ基準義務化や、2030年に向けたZEH水準への引き上げなど、今「住宅の高性能化」が加速しています。補助金制度（未来エコ住宅2026事業など）も充実し、一見すると良いことばかりに思えますが、現場では性能の数値に施工品質が追いついていない「過渡期ゆえの悲鳴」が上がっています。

今回は、さくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんが、最新の省エネ住宅で密かに増えている「3つの深刻なトラブル」を徹底解説します。

■ トラブル1：補助金申請の「ヒューマンエラー」

高額な補助金（35万円～125万円以上）を前提に資金計画を立てている方にとって、最も恐ろしいのが「申請漏れ」です。

・「忘れてました」で認定不可に：ハウスメーカーや工務店が「事業者登録」や「交付申請」を忘れたために、本来受けられるはずの補助金や減税が受けられなくなるケースが実際に起きています。

・工事開始後の申請は手遅れ：多くの補助金は「工事着工前」の申請が必須です。

・自衛の策：いつまでに誰が何を申請するのか、スケジュールを最初に「握っておく」ことが重要です。進捗報告を定期的に求めるなど、任せきりにしない姿勢が求められます。

■ トラブル2：サーモグラフィで見えた「断熱欠損」の現実

設計上の数値（断熱等級など）がいかに高くても、現場で正しく施工されていなければ「宝の持ち腐れ」です。友田さんは、完成後では見えない壁の中の異常を、サーモグラフィカメラで暴き出します。

・壁の断熱材が「お辞儀」している：断熱材が重みで下がってしまい、壁の上部に大きな隙間（熱の逃げ道）ができている事例。

・細かい部分の「入れ忘れ」：窓の上の小さな壁や、天井点検口の周り、照明配線の隙間など、施工が面倒な場所に断熱材が詰められていないケースが散見されます。

・見落としがちな天井裏：ダウンライトや空調ダクトの周りは、断熱欠損が起きやすい「弱点」です。ここから熱が逃げ、冷暖房効率が著しく低下します。

■ トラブル3：壁の中の「内部結露」とカビの恐怖

今、最も注意が必要なのが、断熱性能だけを上げて「防湿・気密」を疎かにした住宅です。

・「数値」と「施工基準」のズレ：断熱材の性能については厳しい基準がありますが、実は「湿気をどう防ぐか（防湿・気密）」については、法的に明確な確認義務がないという穴があります。

・壁内結露のメカニズム：室内の快適な空気に含まれる水蒸気が、隙間から壁の中に入り込み、屋外との温度差で冷やされて「結露」します。これが壁の中の断熱材や柱をカビさせ、腐らせる原因になります。

・防湿シートの重要性：断熱材を隙間なく入れるだけでなく、室内の湿気を壁に入れない「防湿シート」が正しく施工されているかが、家の寿命を左右します。最近では、夏場の逆転結露を防ぐ「調湿気密シート」の採用も検討の価値があります。

【まとめ】「設計図の性能」が「実物の性能」とは限らない

省エネ性能の向上は、快適で健康的な暮らしのために素晴らしい流れです。しかし、その性能を100%発揮させるには、現場の「丁寧な手仕事」が不可欠です。

特に人手不足や工期の短縮が重なる時期は、どうしても細かい部分のチェックが甘くなりがちです。

「我が家の壁の中は本当に大丈夫か？」「補助金の手続きは漏れていないか？」…そんな不安を解消するために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「住まいの精密検査」として活用してみませんか。

プロの目と最新機材で「見えないリスク」を可視化し、心から納得した状態で、快適な省エネ生活をスタートさせましょう！

